Louis Dreyfus Company (LDC) inauguró oficialmente una nueva línea de molienda especializada en su complejo agroindustrial de Timbúes (provincia de Santa Fe), incorporando capacidad para el procesamiento de semillas de alto contenido de aceite.

Esta inversión permite a la planta procesar una mayor variedad de cultivos oleaginosos —como camelina, carinata, canola y girasol— complementando la capacidad existente de molienda de soja del complejo.

La nueva línea procesará estos cultivos adicionales para producir tanto harina como aceite. La harina estará destinada a la alimentación animal, mientras que el aceite se utilizará como materia prima para la producción de biocombustibles avanzados, como combustible sostenible de aviación (SAF) y aceites vegetales hidrotratados (HVO).

Este desarrollo se alinea con la estrategia de crecimiento de LDC para continuar fortaleciendo sus actividades centrales de comercialización, en este caso mediante la ampliación de la capacidad de procesamiento, la diversificación de su oferta local y el posicionamiento de la compañía para acompañar a sus clientes en el cumplimiento de sus compromisos de transición energética.

Previamente a esta inversión, el complejo de Timbúes ya operaba una planta de molienda de soja de última generación y una terminal portuaria propia, lo que lo convierte en un hub estratégico sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para la logística y los flujos de exportación agroindustrial de Argentina.

Capacidad existente de molienda de soja: hasta 7.000 toneladas diarias, equivalentes a 2,5 millones de toneladas anuales.

hasta 7.000 toneladas diarias, equivalentes a 2,5 millones de toneladas anuales. Capacidad adicional incorporada: hasta 3.000 toneladas diarias, lo que permite sostener operaciones de procesamiento durante períodos de menor actividad estacional de la soja.

hasta 3.000 toneladas diarias, lo que permite sostener operaciones de procesamiento durante períodos de menor actividad estacional de la soja. Equipamiento de la nueva línea: 5 prensas especializadas, 1 cocinador rotativo, 3 cocinadores verticales, 2 separadores de impurezas y 2 decantadores.

En su discurso el COO de LDC, Juan José Blanchard, afirmó que «…Hoy el mundo está cambiando. Tenemos un desbalance estructural entre entre proteínas y aceites. El mundo demanda mucho más aceites que proteínas. La soja apenas puede llegar a producir el 20%. Tenemos otros cultivos como la camelina o el aceite de girasol que llegan a superar el 40% de aceite. Entonces esta inversión va directo a satisfacer esa nueva demanda que se está generando». El aceite de camelina es un cultivo de invierno que LDC promueve hace tiempo entre los productores y no compite con los granos tradicionales. Blanchard destacó que este año esperan superar las 70mil hectáreas de camelina.

«Pronto veremos un barco cargando aceite de camelina procesado en Timbúes. Ese aceite irá a Europa para que un avión despegue en el aeropuerto de Schiphol. Eso es Argentina reaccionando a una nueva demanda”. JJ Blanchard, LDC

Se trata de una nueva línea de molienda de semillas de alto contenido oleico (aceites). Es una inversión estratégica que amplía notablemente la capacidad de procesamiento.

Esta nueva línea podrá integrar diversas semillas como camelina, canola, carinata y girasol además de la tradicional molienda de soja.

Esta inversión potencia la producción de harinas para la ración animal, así como aceites orientados a biocombustibles avanzados que fortalecen los compromisos de Louis Dreyfus Company con la transición energética

Felicitó a la compañía y agradeció «la invitación y la inversión». Señaló que «estamos en el corazón productivo de la República Argentina. Estamos en el Polo Agroexportador, el segundo más importante del mundo después de Nueva Orleans. Y esto, habla de una mirada que tiene la provincia de Santa Fe, fundamentalmente ser un hub logístico para toda la República Argentina y pensar para los próximos años, como aquí se dijo, cómo trabajar en la competitividad desde la logística y con todas las miradas multimodales que tenemos: lo fluvial, lo ferroviario, lo aeroportuario, lo vial…».

Manifestando un fuerte apoyo a esta inversión, referentes del gobierno nacional participaron de la inauguración de la nueva línea de molienda de Louis Dreyfus Company (LDC) en su planta de Timbúes. El jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Recorrida por la nueva planta de procesamiento junto a autoridades nacionales, provinciales y comunales.

