Un adolescente en México creó una web de fans de Hombres G en 1998, con la banda ya separada. 9 años después llenaban Las Ventas

Redacción 03/03/2026 0
Xiaomi acaba de cruzar otra frontera tecnológica: ha puesto a prueba su robot humanoide en una fábrica real. Video

Redacción 02/03/2026 0
Investigadores enseñan a una “computadora biológica” llamada CL1 que está hecha con células cerebrales humanas a jugar Doom

Redacción 02/03/2026 0