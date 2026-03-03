Proyecciones recientes indican que estas infraestructuras pasarían de representar el 4% al 17% del consumo nacional. El auge de la IA obliga a repensar redes eléctricas, refrigeración y resiliencia energética.

La inteligencia artificial no solo está transformando industrias, también está redefiniendo la infraestructura energética que la sostiene. El entrenamiento y la operación de grandes modelos requieren cantidades masivas de electricidad, y esa demanda empieza a escalar a un ritmo que preocupa a laboratorios nacionales y a operadores de red en Estados Unidos.

Según estimaciones citadas por la Electric Power Research Institute, los centros de datos representan actualmente más del 4 % del consumo eléctrico estadounidense. Las proyecciones apuntan a que podrían alcanzar hasta el 17% en 2030. En términos prácticos, eso implica que estas instalaciones podrían llegar a consumir cuatro veces más energía que hoy.

La IA como multiplicador energético

El crecimiento no es lineal. Los modelos de IA generativa, los sistemas de entrenamiento a gran escala y la inferencia en tiempo real requieren infraestructuras de cómputo cada vez más densas. Cada nueva generación de hardware incrementa la potencia instalada y, con ella, las necesidades de refrigeración y suministro estable.

Stephen Streiffer, director del Oak Ridge National Laboratory (ORNL), ha señalado que la inteligencia artificial está revolucionando sectores completos, pero también está creando una presión inédita sobre la infraestructura eléctrica. El problema no se limita al consumo directo; afecta a la planificación de red, la estabilidad regional y la capacidad de generación futura.

En respuesta a este escenario, ORNL ha lanzado el Next-Generation Data Centers Institute (NGDCI), una iniciativa destinada a abordar los desafíos energéticos asociados al crecimiento acelerado de la IA.

Rediseñar el centro de datos del futuro

El NGDCI integrará experiencia en energía, computación avanzada, ciencia de redes y ciberseguridad con un objetivo claro: diseñar centros de datos más eficientes, resilientes y capaces de interactuar dinámicamente con la red eléctrica.

Entre las prioridades figuran sistemas de refrigeración de nueva generación, gestión inteligente del consumo energético y operación integrada con infraestructuras eléctricas locales. El instituto se apoyará en el proyecto MEGA-DC, que modela el impacto económico y técnico del crecimiento de estas instalaciones.

La cuestión ya no es solo cuánta energía consumen, sino cómo pueden convertirse en activos estratégicos. ORNL plantea que los centros de datos podrían operar como nodos adaptativos dentro de la red, modulando su demanda en función de la disponibilidad energética y fortaleciendo la resiliencia del sistema.

Alianzas industriales y nueva infraestructura

El proyecto reúne a empresas como AMD, NVIDIA, Carrier Energy y Chemours para acelerar el desarrollo de arquitecturas energéticamente optimizadas. La colaboración entre laboratorio e industria busca trasladar innovaciones desde entornos experimentales hacia aplicaciones reales, incluyendo microredes y entornos de simulación digital.

El lanzamiento coincide además con la preparación de nuevos sistemas de supercomputación en ORNL, denominados Discovery y Lux, que ampliarán la infraestructura nacional de cómputo de alto rendimiento orientado a IA.

Sostenibilidad, seguridad y límites físicos

La expansión de la inteligencia artificial se está convirtiendo en un asunto de seguridad nacional y planificación energética. El desafío no es frenar la innovación, sino garantizar que la red eléctrica pueda absorber una demanda creciente sin comprometer estabilidad ni sostenibilidad.

Si los centros de datos alcanzan un 17% del consumo eléctrico nacional, el debate dejará de ser exclusivamente tecnológico. Pasará a ser estructural: generación adicional, fuentes renovables, almacenamiento, eficiencia y rediseño del modelo energético.

La IA promete automatizar, optimizar y acelerar procesos en todos los sectores.

Pero su propia expansión depende de algo mucho menos abstracto: la capacidad física de encender millones de servidores sin apagar la red.

Nota original en: GIZMODO