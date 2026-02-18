PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Un encuentro sobre el tema del Panafricanismo y la filosofía Ubuntu se llevó a cabo el sábado 17 de enero de 2026, de 17:00 a 19:00, en las instalaciones de la Biblioteca Humanista Ubuntu en Dakar.

por Ndiaga Diallo

El evento, organizado por el Centro de Estudios, Reflexión y Acción de Pikine, contó con la participación de numerosas personas del barrio, representantes de tres asociaciones panafricanistas y algunos observadores provenientes de otros países. También se informó e invitó a participar a los miembros de las autoridades locales. El encuentro se desarrolló en un ambiente amigable, con aproximadamente 35 participantes presentes.

Tras esta reunión, se prevén próximamente actividades en el ámbito panafricanista, siguiendo el legado cultural de Cheikh Anta Diop.

La Biblioteca Humanista “Ubuntu” fue inaugurada el 17 de octubre de 2025 en el barrio de Pikine Icotaf, en colaboración con la asociación “Energía por los Derechos Humanos Senegal”. Es un espacio dedicado a la promoción de la paz y la no violencia a través de la lectura, el diálogo y la participación activa de la comunidad.

En un mundo marcado por los conflictos, la no violencia se propone como un estilo de vida que aprender y practicar. Los libros, la cultura y las actividades colectivas se convierten en herramientas de transformación capaces de fomentar la comprensión, el respeto mutuo y la cohesión social. La biblioteca no solo ofrece préstamos de libros, sino que también promueve el pensamiento crítico y la conciencia sobre los principios de la no violencia personal y social.

Cada mes, el centro propone un calendario de actividades abiertas a todos: cine-foros, conferencias con expertos, presentaciones de libros, grupos de lectura y talleres de teatro. Estas iniciativas, ya valoradas en el barrio, involucran a jóvenes y adultos, favoreciendo la expresión creativa, el diálogo y el bienestar.

Se presta especial atención a los jóvenes, incluso mediante encuentros en las escuelas de Pikine con lecturas animadas, talleres y debates sobre ciudadanía activa y responsabilidad social.

Abierta a la colaboración con asociaciones locales, la biblioteca busca generar un impacto duradero, ofreciendo herramientas concretas para gestionar los conflictos de manera constructiva y formar ciudadanos más conscientes y responsables. El objetivo es hacer de la no violencia no solo un ideal, sino una práctica cotidiana.

N’diaga Diallo

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más