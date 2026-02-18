Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados puso bajo la lupa al ministro Federico Sturzenegger a raíz de una contratación en Cancillería por más de $114 millones para la capacitación en idioma inglés del personal diplomático.

La iniciativa reclama al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la documentación vinculada al procedimiento, que fue aprobado bajo la modalidad de adjudicación directa por especialidad.

Según el texto, la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente. La controversia surge porque la entidad es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro.

El pedido de informes solicita conocer el número completo de expediente, la normativa aplicada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el trámite bajo el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, que habilita contrataciones directas en casos de “especialidad”. También exige detalles sobre fechas clave del proceso, la orden de compra y los criterios que sostuvieron la supuesta inexistencia de otros oferentes idóneos.

En los fundamentos, la diputada Roxana Monzón cuestiona que se haya considerado a la AACI como el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018. El proyecto advierte que se trata de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado y señala que el mecanismo utilizado “restringe la concurrencia y competencia”.

Además, el texto menciona que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la asociación y el ministro, un punto que alimentó el debate público en torno a un eventual conflicto de intereses.

La iniciativa parlamentaria también pone el foco en el contexto fiscal actual y contrapone el gasto comprometido imputado a 2026 con el discurso oficial de ajuste y austeridad. Por eso, reclama transparencia total sobre los criterios técnicos, montos y fundamentos de una contratación que ahora salpica directamente al entorno de Sturzenegger.