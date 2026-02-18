Cada 18 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1564 – FALLECE MIGUEL ANGEL. A la edad de 88 años muere en Roma el arquitecto, escultor y pintor renacentista Miguel Ángel Buonarroti, uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Es el autor de las pinturas de la Capilla Sixtina y de las esculturas “La piedad”, «El David» y “Moisés”, entre otras.

1918 – NACE MARIANO MORES. Nace en Buenos Aires el pianista y compositor Mariano Mores (Mariano Alberto Martínez), autor de los célebres tangos «Uno», «Cafetín de Buenos Aires» y «Taquito militar», entre otros.

1927 – NACE OSVALDO BAYER. Nace en la ciudad de Santa Fe el historiador, periodista y escritor Osvaldo Bayer, autor del libro La Patagonia rebelde, llevado al cine en 1974. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

1933 – NACE YOKO ONO. Nace en Tokio la artista conceptual japonesa Yoko Ono, pionera del videoarte y la performance. Es la segunda esposa y viuda del exbeatle John Lennon.

1938 – FALLECE LEOPOLDO LUGONES. A la edad de 63 años se suicida en una isla del delta del Tigre el escritor y periodista Leopoldo Lugones, cuyos cuentos fueron precursores de la literatura fantástica y de ciencia ficción en la Argentina.

1954 – NACE JOHN TRAVOLTA. Nace en la ciudad de Englewood (Nueva Jersey, EEUU) el actor, cantante, bailarín y productor de cine estadounidense John Joseph Travolta, célebre por su labor en los filmes Fiebre de un sábado por la noche, Grease y Pulp Fiction, entre otros.

1974 – 1º DISCO DE KISS. Sale a la venta en Estados Unidos el álbum Kiss, de la banda estadounidense de rock del mismo nombre, que se había formado en la ciudad de Nueva York en 1973. Fue el primero de los 20 discos de estudio de Kiss, que también grabó otros seis de recitales y numerosas recopilaciones.

1979 – DESIERTO SAHARA. En la ciudad de Aïn Séfra, en el sur de Argelia, se registra la primera nevada de la historia sobre una zona del desierto del Sahara. Desde entonces ya ha nevado varias veces y con ello puso fin a la frase “sólo cuando caiga nieve en el Sahara”, utilizada por no decir “nunca” o “jamás”.

1990 – DIEGO A. MARADONA. El astro del fútbol Diego Armando Maradona convierte su gol número 100 con la camiseta del Napoli italiano. Lo anotó en la victoria napolitana ante Roma por 3 a 1, partido en el que «El 10» marcó dos goles.

2006 – ROLLING STONES. La banda británica de rock The Rolling Stones toca en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, ante más de 1,5 millones de personas, uno de los recitales con más espectadores de la historia.

2022 – SÍNDROME DE ASPERGER. Se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger con el fin de crear conciencia social sobre la atención a las personas con esa variedad de autismo, que no afecta su capacidad intelectual. La fecha conmemora el natalicio del pediatra austríaco Hans Asperger, quien en 1944 describió por primera vez ese síndrome.

Efemérides del 18 de febrero.

