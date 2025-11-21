Tristeza bovina: en Entre Ríos toman más medidas para frenar el avance de la garrapata





En Entre Ríos, y con la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), donde el eje fundamental fue debatir estrategias para controlar el avance de un flagelo sanitario que se ha disparado este año: la garrapata bovina.

Por ese motivo, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, para coordinar estrategias de prevención, control y capacitación frente a una de las enfermedades más relevantes para la ganadería entrerriana, y que es generada precisamente por la alta presencia de estos parásitos.

El encuentro de lanzamiento tuvo lugar en el predio ferial de la Sociedad Rural de Villaguay, donde un centenar de profesionales veterinarios y productores ganaderos participaron de una jornada de trabajo y capacitación.

Durante la actividad, se destacó la importancia de la articulación público-privada para fortalecer las políticas sanitarias y promover la salud del rodeo entrerriano.

La mesa técnica contará, además, con la contribución del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, las federaciones de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Agraria Argentina (FAA), Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

MANEJO INTEGRADO CONTRA LA GARRAPATA

Como se mencionó, la tristeza bovina (Rhipicephalus microplus) es una enfermedad ocasionada por la garrapata común del bovino, cuyos agentes causales son Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale.

Sus signos clínicos más frecuentes son anemia, fiebre, debilidad y pérdida de peso, pudiendo provocar abortos y la muerte del animal.

Además de su impacto sanitario, provoca importantes pérdidas económicas, ya que reduce la productividad, incrementa los costos de tratamiento y afecta los índices reproductivos.

Frente a este escenario, la nueva Mesa Técnica busca unificar criterios y protocolos de actuación, promoviendo un manejo sanitario integral que combine control de garrapatas, inmunización, diagnóstico precoz y monitoreo clínico permanente.

Durante la jornada, los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacitación continua y utilizar las herramientas preventivas que permitan reducir el impacto de la tristeza bovina en el rodeo provincial.

