Anualmente el tercer miércoles de noviembre se conmemora el día mundial del EPOC, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad y compartir conocimientos y discutir formas de reducir su impacto.

Un estudio realizado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) junto al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) describe un escenario de alta prevalencia y mortalidad con un bajo nivel de conocimiento entre la población debido a una importante tasa de subdiagnóstico, que ronda el 77,4%.

Es decir que pese a presentar síntomas, casi el 80% de quienes padecen esta enfermedad respiratoria lo desconoce.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sufren alrededor de 350 millones de personas en el mundo y podría llegar a ser la cuarta causa de muerte a nivel global para el año 2030.

¿Qué es EPOC?

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria caracterizada por una limitación persistente del flujo aéreo, generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones ante partículas nocivas o gases. Los principales factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la exposición a contaminantes ambientales y ocupacionales, y antecedentes de infecciones respiratorias en la infancia.

La alta tasa de subdiagnóstico de EPOC resalta la necesidad de mejorar las estrategias de detección y concienciación sobre la enfermedad. El fomento de hábitos de vida saludables y la promoción de la cesación de tabaquismo son fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad.

A pesar de ser irreversible, pueden reducirse los síntomas y la progresión con algunos cambios de hábitos.

¿Qué sabes de EPOC? | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com