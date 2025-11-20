DÍA DE LA ENFERMERÍA.

Se celebra el Día de la Enfermería en reconocimiento a quienes velan por la recuperación de personas enfermas. La fecha conmemora la fundación en 1935 de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería.

1694 – FRANCOIS M. AROUET. Nace en París el escritor, filósofo y abogado francés Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, el período histórico que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia por encima de la religión.

1774 – DOMINGO FRENCH. Nace en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French y Urreaga, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810, en la que repartió las cintas que identificaban a los criollos patriotas. Fue combatiente en la Guerra de la Independencia argentina.

1783 – GLOBO AEROSTÁTICO. El físico Jean Francois Pilatre de Rozier y el químico Francois Laurent, marqués d’Arlandes, realizan el primer vuelo en globo aerostático, que duró 25 minutos a unos 914 metros de altura a lo largo de trece kilómetros por localidades de las afueras de París.

1877 – THOMAS A. EDISON. El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison anuncia en Nueva York la invención del fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonido mediante cilindros de cartón y luego de cera. El invento que revolucionó a la música fue patentado en febrero de 1878.

1898 – RENÉ MAGRITTE. Nace en la comuna de Lessines (Hainaut, Bélgica) el pintor surrealista belga René Magritte, famoso por provocativas imágenes para cambiar la percepción de la realidad y forzar al espectador a hacerse “hipersensitivo a su entorno”. Con ello puso en evidencia que la percepción visual está condicionada por la perspectiva.

1952 – PEDRO LEMEBEL. Nace en Santiago de Chile el escritor, periodista y artista plástico Pedro Lemebel, referente de la literatura homosexual y contestataria en América Latina.

1965 – BJÖRK. Nace en Reikiavik la cantante, compositora y actriz islandesa Björk Gudmundsdóttir, quien ganó gran reconocimiento internacional por.su música experimental y vanguardista. Björk lleva vendidos unos 90 millones de discos. Como actriz obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes por su labor en el filme Dancer in the Dark (2000).

1993 – JUAN R. FLEITA. Juan Ramón “Lagarto” Fleita, delantero de Racing, le hace un gol de chilena al paraguayo José Luis Chilavert, brillante arquero de Vélez Sarsfield, uno de los más notables tantos de la década de los años 90. El partido lo ganó la “Academia” por 2-0.

DÍA DE LA TELEVISIÓN. Se celebra el Día Internacional de la Televisión, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración del Primer Foro Mundial de la Televisión.

