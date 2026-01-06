El movimiento de hacienda registrado durante 2025 dejó más que números: expuso tendencias productivas que permiten leer el pulso actual de la ganadería argentina.

A partir de los datos oficiales de los Documentos de Traslado Electrónicos (DTe), el Rosgan analizó en su informe semanal los flujos de animales según su destino, con el objetivo de detectar posibles cambios en las distintas etapas del ciclo ganadero.

Como punto de partida, el stock de terneros y terneras al 31 de diciembre de 2024 se ubicaba en 14,6 millones de cabezas. De ese total, 10,7 millones —el 73%— salieron de los campos de cría a lo largo de 2025, unas 500 mil cabezas más que en 2024, pese a partir de una disponibilidad inicial prácticamente idéntica.

En términos históricos, se trató del mayor movimiento relativo de terneros de los últimos años, superando ampliamente el promedio del 67% observado en los últimos ocho ciclos.

Otro dato que llamó la atención fue el adelanto del pico de salidas: abril concentró el mayor volumen de traslados, aproximadamente un mes antes de lo habitual. La buena condición corporal de la hacienda y los atractivos precios de la invernada, incluso en plena zafra, explicaron este comportamiento atípico.

HACIENDA 2025: MÁS RECRÍA A CAMPO

Del total de terneros y terneras trasladados durante el año, cerca de 2,53 millones ingresaron directamente a feedlots, lo que representa el 23,7% del total.

En consecuencia, más del 76% continuó su proceso productivo en otros establecimientos, principalmente bajo esquemas de recría o invernada pastoril.

Desde el Rosgan destacaron que este indicador “marca una recuperación evidente de la recría a campo luego del fuerte impacto que dejó la sequía, aunque todavía sin alcanzar los niveles observados en años previos”.

El dato sugiere un reequilibrio en el uso de los sistemas productivos, con mayor aprovechamiento del pasto y una transición más gradual hacia el engorde intensivo.

EL FEEDLOT NO PIERDE PROTAGONISMO

En tanto, si bien cayó la proporción de terneros que ingresan de manera directa desde la cría al feedlot, esto no implicó una menor actividad de los corrales de engorde.

Por el contrario, en los últimos tres años se mantuvo un elevado nivel de encierre, con más de 5 millones de animales ingresando anualmente.

La diferencia es que una porción creciente de esos ingresos corresponde a animales recriados previamente fuera del corral. Actualmente, alrededor del 30% de los animales que entran a feedlot son novillos y novillitos con recría a campo previa, una señal clara de cambios en la estrategia de terminación.

“Lo que se observa no es una retracción del feedlot, sino una integración más marcada con la recría, en un esquema productivo más eficiente y flexible”, señalaron desde el Rosgan.

Y el análisis de las salidas hacia faena confirma esta tendencia. Entre enero y diciembre de 2025 se trasladaron a faena 14,15 millones de vacunos, de los cuales 4,49 millones —el 32%— provinieron de feedlots. La participación supera el 30% registrado en 2024 y el 29% promedio de los últimos cinco años.

Dentro de ese total, también aumentó la presencia de novillos terminados en corral, que representaron el 23,5% de las salidas de feedlot, frente al 21% promedio de los últimos cinco años.

Aunque este crecimiento todavía no se refleja con claridad en el total de envíos a faena, sí empieza a marcar una señal positiva en la composición de la oferta.

EL DESAFÍO PENDIENTE: RECONSTRUIR EL STOCK DE NOVILLOS

Más allá del mayor dinamismo observado en los traslados, el informe advierte que la categoría novillos sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ganadería argentina.

Al cierre de 2024, el stock se ubicaba en apenas 2,23 millones de cabezas, menos de la mitad de lo registrado antes de la fuerte caída de 2008-2010.

Lejos de recuperarse, el número de novillos continuó retrayéndose en los últimos años. Si bien el clima jugó un rol clave, desde el Rosgan remarcan que “la principal limitante sigue siendo la falta de previsibilidad del negocio a nivel local”, un factor que desalienta los procesos largos de recría.

Este estancamiento se refleja en la faena: tras un leve repunte en 2021 y 2022, la participación de los novillos volvió a caer al 24% en los últimos períodos. Con los novillitos estables en torno al 23%, el faltante fue compensado por las vaquillonas, cuya participación subió del 25% al 27%.

El tema, anticiparon desde el mercado rosarino, será analizado en profundidad en uno de los próximos informes especiales del Rosgan, donde se pondrá el foco en las alternativas para recomponer una categoría clave para la competitividad y la sustentabilidad de la ganadería nacional.

