Con la participación de cientos de chicos, comenzó una nueva edición de la Colonia de Vacaciones en el Poli municipal



El servicio, de carácter gratuito, incluye traslados en colectivos, controles médicos, refrigerios y el trabajo de 50 profesionales que cuidan de los chicos y coordinan diversas actividades en el Parque Acuático más grande de la región. Se desarrollará hasta el 13 de febrero, con la participación de niños y niñas de todos los barrios. La inscripción continúa abierta en el complejo deportivo y en las vecinales de la ciudad.

Este martes comenzó una nueva edición de la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal, con la participación de más de 400 niños y niñas que ya disfrutan de jornadas de pileta, juegos y actividades deportivas, en un espacio pensado para la recreación y el encuentro.

Durante la apertura, el intendente destacó el entusiasmo con el que los chicos comenzaron la colonia y el trabajo del equipo municipal que sostiene el programa. “Arrancó la Colonia de Vacaciones, los chicos están muy entusiasmados y muy contentos, que es la idea de este programa. En este momento tenemos más de 400 niños que arrancan su jornada de pileta y deporte, y todo esto se hace con fondos del municipio, con un equipo maravilloso de más de 50 personas que con mucho cariño cuidan a los chicos”, expresó.

Asimismo, remarcó el carácter inclusivo de la propuesta, de carácter gratuito. “Tenemos chicos de once barrios y vamos a ir rotando para que durante todo el verano el Polideportivo sea el lugar de los niños”, señaló.

En la misma línea, subrayó el trabajo organizativo que permite garantizar el acceso de niños y niñas de distintos puntos de la ciudad. “Es un esfuerzo colectivo, una tarea en equipo con profesionales. En total, 50 personas del equipo municipal cuidan a los niños, trabajan en su recreación, en las actividades deportivas y en la seguridad de la pileta, con un dispositivo de traslado desde los barrios más alejados de la ciudad. La idea es que todos los niños puedan acceder a este complejo hermoso que tenemos en San Lorenzo”, afirmó.

Acompañaron al mandatario local el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Verónica Cittadini; el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; el subsecretario de Desarrollo Local, Turismo, Producción y Empleo, Damián Perassi; la concejala Gimena Bulla, y el coordinador de la colonia, Esteban Butticé.

Inscripción abierta

La inscripción a la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal continúa abierta y se realiza a través de vecinales y centros de salud, además del complejo ubicado en Luis Borghi y Saavedra. Pueden participar niños y niñas de entre 6 años cumplidos y 11 vigentes, con la presentación de fotocopia de DNI, carné de vacunación y la ficha de inscripción con la autorización firmada por padres o tutores.

Durante las primeras tres semanas, del 6 al 23 de enero, en el horario de 8 a 12, asisten a la colonia niños y niñas de los barrios Norte, Rivadavia, Las Quintas, Islas Malvinas, Moreno, Díaz Vélez, Oroño, El Pino, Alem, Escalada, Sargento Cabral, Villa Felisa, San Martín, 1º de Julio y la institución Anide. En las últimas tres semanas, del 27 de enero al 13 de febrero, en el mismo horario, participarán chicos y chicas de los barrios 3 de Febrero, Mitre, Fonavi, Bouchard, José Hernández, Del Combate, Capitán Bermúdez, Supe, 2 de Abril, Morando, San Eduardo, 17 de Agosto, San Martín, 1º de Julio y Anide.

Los participantes cuentan con traslados en colectivos, refrigerio y actividades lúdicas y deportivas y, bajo la supervisión de los guardavidas municipales, disfrutan del Parque Acuático más grande de la región, siempre acompañados por profesionales a cargo de su cuidado.

Además, en este marco, reciben controles de salud y, de ser necesario, disponen de un servicio de acompañamiento brindado por un equipo interdisciplinario. Los chequeos médicos correspondientes a esta temporada de colonia se realizan en los centros de salud de la Municipalidad.