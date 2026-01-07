La Isla de los Inventos dio inicio a su temporada de verano con todas sus puertas abiertas y una propuesta renovada que invita a volver a jugar, crear y compartir. Con nuevos espacios al aire libre, dispositivos lúdicos y un ingreso renovado en la zona de Presidente Roca y el río, el predio se presenta como un punto de encuentro para disfrutar del asombro y la imaginación durante las vacaciones.

Entre las principales novedades se destaca el ciclo de noches de lectura que tendrá lugar los viernes a las 20 horas. Los históricos vagones del tren se transformarán en escenarios de narración oral, en una iniciativa impulsada por el Plan de Lectura. Bajo el nombre Cuentos para Viajar en los rieles del tren, grandes y chicos podrán dejarse llevar por historias contadas por narradores y cuentacuentos de la ciudad, entre valijas, palabras y recuerdos.

La programación comienza los viernes 9 y 16 de enero con narraciones a cargo de Lautaro Lamas, actor, narrador y escritor. Los viernes 23 y 30 será el turno de Ayelén Romero, narradora, clown y educadora popular. En febrero, los viernes 6 y 13, se presentará Martín Cuentos y Canciones, docente, narrador y músico. El ciclo tendrá su cierre el sábado 21 de febrero con un picnic de lecturas, pensado como un gran encuentro colectivo.

Durante el mes de enero, la Isla de los Inventos puede visitarse los jueves, viernes y sábados de 18 a 22 horas, y los domingos de 9 a 13 horas, en el marco del circuito de Calle Recreativa.

Quienes recorran el espacio renovado encontrarán múltiples paisajes para descubrir y jugar. Desde Ruedan las ruedas, con juegos inspirados en el mundo ferroviario que invitan a poner el cuerpo en movimiento, hasta Entre la espera y la esperanza, un andén pensado para detener el tiempo y tejer sueños colectivos bajo el cielo estrellado.

La propuesta se completa con espacios como Al lado del camino, donde la naturaleza y el encuentro invitan a la contemplación; Bienvenidos al tren, un furgón-biblioteca para leer, charlar y compartir historias; Faroleros de lo que vendrá, un espacio donde jóvenes crean proyectos y manifiestos colectivos; y Llegadas y partidas, un umbral simbólico que propone pensar el viaje como experiencia compartida.

Finalmente, La calle de la celebración convoca al juego, la música y la danza, recuperando el sentido de la fiesta como acontecimiento humano y comunitario. Así, la Isla de los Inventos renueva su invitación a vivir un verano lleno de imaginación, cultura y encuentro. ​ ROSARIOPLUS