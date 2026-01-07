more[[{«value»:»

Los municipales santafesinos iniciarán un plan de lucha con una huelga este jueves 8 y viernes 9 de enero por mejoras salariales. Las medidas continuarán el jueves 15 y viernes 16, con movilizaciones y cortes de ruta.

Se llevó a cabo el Plenario de secretarios y secretarias generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), en el cual se analizó la situación salarial y el estado de la negociación paritaria.

La Mesa Paritaria de Festram resolvió rechazar el ofrecimiento salarial presentado por los intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la provincia, en función de que la propuesta resulta insuficiente y no responde a las necesidades de las y los trabajadores municipales.

Ante este escenario, el Plenario resolvió iniciar un plan de lucha que contempla paros totales con la realización de movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos del territorio provincial.

Además, se definió que los secretarios y secretarias generales de los 42 Sindicatos Municipales se concentrarán este jueves en la Casa Gris, donde se hará entrega de un petitorio al Gobernador Maximiliano Pullaro, manifestando la profunda preocupación del sector ante la falta de convocatoria a paritarias, situación que ya supera los 60 días, pese a los reiterados pedidos realizados por esta Federación.

The post La Festram para por 48 horas first appeared on Redacción Rosario.

La entrada La Festram para por 48 horas se publicó primero en Redacción Rosario.

«}]]Fuente: Redacción Rosario