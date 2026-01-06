​[[{«value»:»

La campaña de soja ya muestra un avance firme, con los cultivos de primera en pleno desarrollo y las siembras de segunda en la recta final, y desde Córdoba llegó un dato alentador.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de esa provincia, la calidad de la semilla de soja utilizada en la presente campaña presenta excelentes condiciones.

Se trata de un dato no menor y extrapolable a nivel nacional, habida cuenta que Córdoba es históricamente la segunda jurisdicción con mayor producción de soja del país.

LA CALIDAD DE LAS SEMILLAS DE SOJA

Puntualmente, la Bolsa cordobesa reportó que los análisis realizados en su Laboratorio de Semillas evaluaron el poder germinativo (PG), indicador clave que mide la capacidad de las semillas para generar plántulas normales bajo condiciones estandarizadas.

Según el relevamiento, el 92% de las muestras analizadas superó el umbral de calidad aceptable definido por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) (PG igual o superior al 80%).

“Este resultado representa una mejora de 20 puntos porcentuales respecto de la campaña pasada y posiciona a la semilla de soja actual como una de las de mejor calidad de los últimos períodos relevados”, resaltaron desde Córdoba.

¿CÓMO VIENE LA CAMPAÑA DE SOJA?

En tanto, el informe cordobés ahonda sobre las condiciones en que prolifera la campaña de gruesa 2025/26.

Con datos a la primera semana de diciembre, destaca que las labores avanzaron de manera significativa y se alinearon con los tiempos habituales para esta etapa de la campaña, luego de un noviembre que había frenado el ritmo por falta de humedad y temperaturas del suelo más bajas de lo normal.

El documento remarca que, en términos generales, el estado de los cultivos se ubica entre muy bueno y excelente, con un escenario inicial alentador para la campaña gruesa.

Durante noviembre, tanto la soja como el sorgo habían mostrado retrasos en la implantación. En el caso del sorgo, además de la escasez de agua, las bajas temperaturas del suelo complicaron el inicio de las tareas.

Sin embargo, en las últimas semanas estas limitantes comenzaron a revertirse y la siembra logró normalizarse, alcanzando niveles acordes a la época del año.

En soja, el avance permitió reducir el atraso acumulado y consolidar una ventana de implantación más ordenada, aunque con leves ajustes respecto de la campaña anterior.

MAÍZ: ENTRE TEMPRANOS Y TARDÍOS

En los que respecta al maíz, cultivo del que Córdoba es el principal productor nacional, exhibió un comportamiento más heterogéneo, hasta ahora.

Los mayores avances se registraron en el sur provincial, donde predomina una mayor proporción de maíces tempranos, mientras que en el norte el progreso fue más gradual.

El relevamiento remarca un cambio relevante en la estrategia de siembra: la superficie de maíz temprano aumentó 8 puntos porcentuales respecto de la campaña pasada.

A su vez, se prevé un incremento de los maíces de segunda, ya que la falta de humedad demoró la siembra de soja sobre rastrojos de trigo.

Frente al corrimiento de la ventana óptima, muchos productores optaron por esperar lluvias y avanzar con maíz, cuya fecha de implantación resulta más flexible.

MANÍ Y GIRASOL, CON BUEN DESARROLLO INICIAL

En el caso del maní y el girasol, la siembra ya se encontraba finalizada al momento del relevamiento.

Ambos cultivos se desarrollaban con normalidad, aunque en maní se detectaron algunos problemas de implantación asociados a bajas temperaturas en los departamentos Tercero Arriba y Río Cuarto.

El girasol, más adelantado en su ciclo, mostraba más del 60% de la superficie en floración, consolidando un buen arranque en términos fenológicos.

El estado general de los cultivos fue reportado mayoritariamente como excelente y muy bueno. Se observaron síntomas aislados de estrés hídrico y térmico, algunas fitotoxicidades y daños puntuales por granizo, aunque sin impacto significativo sobre el potencial productivo.

La presión de plagas fue baja y, en la mayoría de los casos, se mantuvo bajo control gracias a prácticas de manejo oportunas. Dado que los cultivos transitan aún los primeros estadios vegetativos, los técnicos advierten que será necesario esperar un mayor desarrollo para evaluar con mayor precisión los posibles efectos de eventos climáticos futuros.

CLIMA: BUEN ARRANQUE, PERO CON SEÑALES DE ALERTA

Las lluvias de noviembre mostraron una marcada heterogeneidad espacial. En la mayoría de los departamentos, los acumulados superaron los promedios históricos, mientras que en otros quedaron por debajo de lo esperado. Aun así, las precipitaciones permitieron avanzar con la siembra y asegurar un inicio de desarrollo normal para los cultivos.

Hacia adelante, el panorama climático genera cierta cautela. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias inferiores a lo normal y temperaturas superiores al promedio para diciembre, enero y febrero, un factor que podría condicionar la evolución de los lotes, especialmente en las zonas que no lograron recomponer adecuadamente sus reservas hídricas.

Agricultura – Infocampo