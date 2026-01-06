La Municipalidad de San Lorenzo aporta 120 millones para el sostenimiento de las guardias del hospital provincial



El aporte se formalizó mediante la firma de un convenio entre el intendente Leonardo Raimundo y el director del efector, Andrés Lanaro. De este modo, San Lorenzo se consolida como la única ciudad de la región que brinda un respaldo económico sostenido al Granaderos a Caballo.

La Municipalidad de San Lorenzo y el Hospital Granaderos a Caballo suscribieron un convenio a partir del cual el Estado municipal aportará 120 millones de pesos anuales para el sostenimiento de las guardias de ese efector provincial. Las rúbricas fueron estampadas por el intendente Leonardo Raimundo; el director del establecimiento, Andrés Ulises Lanaro, y la administradora general de la institución, María Fernando Sauvanet, en un encuentro desarrollado este martes en el despacho de Intendencia.

“Las partes convienen que la Municipalidad aportará a partir del 1° de febrero de 2026 al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo la suma de pesos de 10.000.000 mensuales, los que serán destinados por el Hospital exclusivamente a abonar honorarios de los profesionales que realizan guardias médicas en dicha institución y a las órdenes de la misma”, establece el artículo 1° del convenio.

El plazo de la vigencia del acuerdo entre ambas instituciones es de seis meses, plazo que se irá renovando automáticamente por idéntico término hasta que cualquiera de las partes decida fehacientemente su voluntad de rescindir, según dispone el punto 2.

Cabe destacar que la Municipalidad de San Lorenzo es la única de la región que realiza un aporte económico sostenido para el funcionamiento del hospital provincial.