La NASA destruirá la ISS en 2030, pero Rusia tiene otros planes para su segmento de la estación espacial. Roscosmos quiere reciclar su parte del laboratorio orbital y convertirla en el corazón de su futura estación
La Estación Espacial Internacional tiene fecha de caducidad, pero no todos están dispuestos a despedirse de ella. Mientras la NASA prepara su destrucción controlada en 2030, Rusia estudia reaprovechar su viejo segmento como núcleo de su propia estación. Una decisión técnica, política y económica que dice mucho más de Moscú que del espacio.
