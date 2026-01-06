La NASA destruirá la ISS en 2030, pero Rusia tiene otros planes para su segmento de la estación espacial. Roscosmos quiere reciclar su parte del laboratorio orbital y convertirla en el corazón de su futura estación



La Estación Espacial Internacional tiene fecha de caducidad, pero no todos están dispuestos a despedirse de ella. Mientras la NASA prepara su destrucción controlada en 2030, Rusia estudia reaprovechar su viejo segmento como núcleo de su propia estación. Una decisión técnica, política y económica que dice mucho más de Moscú que del espacio.

Nota original en: GIZMODO