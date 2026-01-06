Historias relacionadas

En Rosario hay más de 400 grandes usuarios de agua que no pagan

En Rosario hay más de 400 grandes usuarios de agua que no pagan

Editor 05/01/2026
Monumento: comienza la restauración de la Sala de las Banderas, los miradores de la Torre y el ascensor

Monumento: comienza la restauración de la Sala de las Banderas, los miradores de la Torre y el ascensor

Redacción 04/01/2026
HORACIO USANDIZAGA

Efemérides del 4 de Enero

Redacción 03/01/2026