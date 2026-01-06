1919 – SEMANA TRÁGICA. En Buenos Aires comienza la huelga de obreros metalúrgicos en reclamo de mejoras salariales que terminó en una brutal represión que dejó como saldo más de 700 trabajadores asesinados y más de 4 mil ciudadanos heridos.

La Semana Trágica, 7 al 14 de Enero de 1919, fue uno de los hechos más significativos en la historia obrera del siglo pasado.

Trabajadores de los talleres metalúrgicos Vasena, ubicado en Barracas, comenzaron una huelga a raíz del conflicto por una serie de reclamos que no eran escuchados.

Las demandas eran claras: Jornada de 8 horas en lugar de 11, mejoras salariales y salubridad en el trabajo.

El pueblo sale a las calles

El 9 de enero fueron despedidos los restos de los primeros cuatro trabajadores asesinados y una multitud acompañó el velatorio hasta el Cementerio de Chacarita. Durante la jornada también hubo enfrentamientos con la policía, que disparó contra los participantes y agregó 50 personas muertas.

Mientras tanto, en las afueras de los talleres de Vasena, les trabajadores y vecinos se concentraron en la puerta y comenzaron a apedrearla. La manifestación culminó con un incendio al que también acudieron las fuerzas represivas y sumaron 30 muertes y heridos. A los grupos que se enfrentaban también se sumaron civiles pagados por sus patrones.

Capital Federal Militarizada

Una vez que intervino el ejército militar comenzó una persecución sin precedentes contra la clase trabajadora. El general Luis Dellepiane dirigió a las tropas y militarizaron la Capital Federal.

A partir de allí, además de trabajadores se persiguió a anarquistas, comunistas, inmigrantes y judíos en general. Esto se dio principalmente en las zonas de Villa Crespo y Once. En este escenario apareció la Liga Patriótica Argentina, la organización paraestatal que se autodenominaba “terror blanco”. Esta no sólo fue un instrumento de presión de parte de los sectores propietarios contra la clase obrera, sino que también ejerció presión al gobierno.

Cabe destacar que uno de los integrantes de la Liga Patriótica era parte del directorio de Vasena, el senador radical Leopoldo Melo. De este grupo participaron también empresarios, militares, políticos y gente de la clase alta.

Para el 10 de enero la huelga había salido del centro y extendido por el país. Durante ese período se reunió el FORA (en el IX Congreso) y se presentaron 36 delegados de organizaciones gremiales de toda la Ciudad de Buenos Aires. Los socialistas y sindicalistas al frente del FORA se ofrecieron a negociar con la patronal de Vasena.

La firma del acuerdo entre el sector metalúrgico y Vasena se llevó a cabo el 13 de Enero de 1919. De esta forma, informaron la vuelta al trabajo y conquistaron la libertad de los presos, el aumento salarial y la reducción de la jornada laboral a 8 horas.

1839 – PRESENTACIÓN DEL DAGUERROTIPO En París, la Academia de Ciencias de Francia anuncia la creación del primer método practicable y comercializable de fotografía.

1934 – FLASH GORDON Se publica en Nueva York, Estados Unidos, por primera vez la historieta de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un éxito del cine y la televisión.

1952 – VALERIA LYNCH Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las cantantes más importantes del país. Con más de 50 años de carrera es una de las artistas más destacadas de la música popular argentina.

1964 – FALLECE CESAREO ONZARI Fue el primer futbolista en convertir un gol olímpico. Se lo anotó a Uruguay jugando para la selección argentina.

1978 – EMILIO M. PALMA Nace en la Antártida Argentina y se convierte en la primera persona que es dada a luz en el continente antártico. Fue en la Base Esperanza.

1980 – CHAVO DEL 8 En México se emite el último capítulo, el número 290, de una de las series más exitosas de la televisión.

1984 – FALLECE ALFRED KASTLER en Var, Francia. Investigador y Premio Nobel de Física en 1966, sus trabajos condujeron a la invención del rayo láser.

1985 – LEWIS HAMILTON Nace en Hertfordshire, Inglaterra. Es el piloto de F1 con más victorias en la historia de la categoría. Lleva ganados siete campeonatos del mundo, podio que comparte con Michael Schumacher.

1999 – BILL CLINTON En Washington, Estados Unidos comienza el juicio político contra el expresidente norteamericano por el caso Mónica Lewinsky. Finalmente fue absuelto de todos los cargos.

2007 – FERNANDO GAGO El futbolista argentino debuta oficialmente con la camiseta del Real Madrid, el club español en el que jugó un total de 113 partidos.

2013 – LIONEL MESSI En París, Francia, gana su cuarto Balón de Oro de manera consecutiva. Actualmente lleva siete, cifra que lo convierte en el futbolista que más veces ha obtenido este trofeo.

2015 – CHARLIE EBDO En París se produce el atentado terrorista en la sede del semanario satírico francés en el que murieron 12 personas.

