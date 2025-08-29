En estos días se espera que la tormenta de Santa Rosa se presente en varias provincias de Argentina.

Las lluvias características de este fenómeno meteorológico pueden generar condiciones adversas para circular en vehículos por calles y rutas, aumentando significativamente el riesgo de siniestros viales.

Ante esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda seguir estas pautas de seguridad al volante:

Disminuir la velocidad.

Aumentar la distancia entre vehículos.

Encender las luces bajas incluso de día.

Utilizar el aire acondicionado en modo desempañante para mantener la visibilidad.

Evitar maniobras bruscas y frenadas repentinas.

Para motociclistas:

Usar siempre casco

Mejorar la visibilidad con ropa clara

Evitar superficies irregulares y zonas inundadas.

La ANSV recuerda además la importancia de circular con la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y estar atentos a los reportes meteorológicos para planificar un viaje seguro.