Efemérides 29 de Agosto: Huracán Katrina. Alberdi GuerraDelOpio Ferrocarril Bergman Castelo Díaz Pizutti Mancera Día Contra Ensayos Nucleares

Redacción 29/08/2025
El 29 de Agosto de 1857 se llevó adelante el primer viaje en tren en Argentina

Irene Schmidt 28/08/2025
En 1975 fue derribado un avión Hércules en Tucumán

Irene Schmidt 28/08/2025