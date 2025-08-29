1980 – LA DICTADURA QUEMA UN MILLON Y MEDIO DE LIBROS EN SARANDI.

En un baldío de la localidad de Sarandí, la Policía bonaerense quema un millón y medio de libros incautados al Centro Editor de América Latina por orden del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna. Los libros eran considerados “subversivos y ajenos al ser nacional” por la última dictadura cívico militar eclesiástica que usurpó el poder en Argentina entre 1976 y 1983.

1797 – MARY SHELLEY. Nace en el distrito londinense de Somers Town la escritora y dramaturga británica Mary Shelley (Mary Wollstonecraft Godwin), autora de Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), clásico de la literatura llevado varias veces al cine.

1921 – DEL VALLE IBERLUCEA. A la edad de 44 años muere en Buenos Aires el abogado, periodista y político hispanoargentino Enrique del Valle Iberlucea, primer senador socialista de América Latina y promotor de los derechos de la mujer.

1963 – PAUL OAKENFOLD. Nace en el distrito londinense de Mile End, el productor de música electrónica británico Paul Mark Oakenfold, uno de los DJ más reconocidos del mundo, quien lleva grabados tres discos.

1970 – JUAN I. CHELA. Nace en la localidad bonaerense de Ciudad Evita el extenista Juan Ignacio Chela, ganador de dos títulos ATP 500, cuatro ATP 250 y nueve ATP Challengers. Llegó a ser número 15 en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales.

1972 – CAMERON DÍAZ. Nace en la ciudad de San Diego (California, EEUU), la actriz y modelo estadounidense Cameron Díaz, una de las artistas más taquilleras de Hollywood. Saltó a la fama por sus papeles en películas como La Máscara, La boda de mi mejor amigo y There ‘s Something About Mary. Lleva filmadas más de 40 películas.

2010 – PANCHO VARALLO. Muere en la ciudad bonaerense de La Plata, a la edad de 100 años, el exfutbolista Francisco “Pancho” Varallo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors con 181 goles hasta que en 2008 fue superado por Martín Palermo, que anotó 236.

2015 – WES CRAVEN. A la edad de 76 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el guionista y director de cine estadounidense Wesley “Wes” Craven, creador de obras maestras del cine de terror. Filmó 36 películas, entre ellas las de la saga de Freddy Krueger y Pesadilla.

DESAPARICIONES FORZOSAS. Se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para alertar sobre el aumento de registros de desapariciones de personas en el mundo.

DIA DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1857 en la que comenzó en Buenos Aires el servicio de pasajeros del Ferrocarril del Oeste, el primero del país.

