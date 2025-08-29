2005 – HURACÁN KATRINA



Convertido en tormenta tropical categoría 4, el huracán Katrina provoca la inundación del 80 por ciento de la ciudad de Nueva Orleans (Louisiana, EEUU) y causa más de 2.000 muertos en el sureste estadounidense. Es el huracán que más daños materiales ha causado en Estados Unidos.

1810 – JUAN B. ALBERDI. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el jurista, ensayista y político Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.

1842 – GUERRA DEL OPIO. Con la firma del tratado de paz de Nanking, concluye la primera Guerra del Opio entre el Reino Unido y China, que le cede la isla de Hong Kong y le abre cinco de sus puertos al comercio. China también se comprometió a cubrir los altos costos de la guerra y de indemnizaciones a los traficantes de opio.

1857 – FERROCARRIL OESTE. Se inaugura el Ferrocarril Oeste con un viaje de diez kilómetros, entre la estación Parque, donde hoy está el teatro Colón de Buenos Aires, y la estación La Floresta. Fue impulsado por una locomotora a vapor bautizada “La porteña”, de 1,5 toneladas de peso, que alcanzaba una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

1915 – INGRID BERGMAN. Nace en Estocolmo la actriz sueca Ingrid Bergman, ganadora de tres premios Óscar y de cinco Globos de Oro. Es la estrella femenina más importante en la historia del cine, según el American Film Institute. Filmó más de 45 películas, entre ellas la célebre Casablanca (1942), que protagonizó junto al estadounidense Humphrey Bogart.

1935 – ADOLFO CASTELO. Nace en Buenos AIres el periodista y conductor Adolfo Castelo, recordado por exitosos programas de televisión, como La Noticia Rebelde, y de radio, como Día D, entre otros.

1959 – RAMÓN DÍAZ. Nace en la ciudad de La Rioja el exfutbolista y director técnico Ramón Ángel Díaz, goleador del Mundial de Japón 1979 con la selección argentina e ídolo de River Plate, con el que ganó cinco campeonatos como jugador y siete como entrenador. Dirigió al River campeón de la Copa Libertadores 1996 y de la Supercopa Sudamericana de 1997.

<!–También te puede interesar > ¿En qué localidad argentina se cruzan las calles Messi y Maradona?–>

1967 – EL EQUIPO DE JOSÉ. Dirigido por Juan José Pizutti, el equipo de Racing gana la Copa Libertadores de América 1967 al vencer por 2-1 a Nacional de Uruguay en desempate disputado en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Los goles del “equipo de José” los marcaron el brasileño Joao Cardoso y Norberto Raffo, mientras que Milton Viera descontó para Nacional.

2011 – PIPO MANCERA. A la edad de 80 años muere en Buenos Aires el conductor de televisión Pipo Mancera (José Nicolás Mancera), pionero en el formato de programas

“ómnibus”. Fue apodado “el señor televisión” de la Argentina por su programa Sábados Circulares, el más popular de la década de 1960.

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instituido en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sensibilizar sobre las devastadoras consecuencias de las pruebas de armas atómicas. Conmemora la fecha de 1991 en la que se clausuró el polígono soviético de ensayos nucleares de Semipalatinsk (Kazajistán).

Efemérides del 29 de agosto.

NUEVAREGION.COM + TELAM