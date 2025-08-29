Por qué mi perro me da la pata según la ciencia veterinaria



Desde hace más de 20 años, los científicos tienen la certeza de que los perros entienden la lógica que hay detrás del gesto humano de señalar, por ejemplo, cuando nuestra mascota nos extiende su pata.

Y es un gesto que se considera complejo. Lo que aún no se había determinado era la razón por la cual los perros saben mirar en la dirección hacia la que señalamos.

Naturalmente extrañamos a nuestros amigos caninos cuando no están, pero abundan las historias de perros que también extrañan a los humanos que aman.

Más de una vez al día solemos ver que el perro se acerca, se frena a pocos centímetros de nosotros y nos pone la pata encima, o comienza a rasparnos con ella, y si bien el significado más común de este comportamiento es el de buscar atención, la ciencia veterinaria sorprendió al dar a conocer que tiene otros.

Los especialistas en veterinaria canina cada vez son más consultados sobre estos animales, no solo por temas de salud del animal, sino también para interiorizarse y comprender de mayor manera a los perros.

De acuerdo a lo que señala la ciencia veterinaria de especialistas de lugares como la Universidad Nacional de La Pampa, los distintos significados que puede tener este comportamiento del perro son:

Busca que le hagan caso

Como dijimos antes, el significado más común que revelan los especialistas en veterinaria canina es que los perros están buscando llamar la atención de su dueño. Lo que quieren las mascotas es un poco de cariño, jugar con ellos, prácticamente lo que están haciendo es decirnos que nos han echado de menos.

Tienen hambre

En concordancia con el punto anterior, que el perro de la pata no solo es por cariño o atención, también es para que le brindes tu tiempo y les des de comer. No solo se trata de una manera de decir que tienen hambre, incluso, si los has educado en base de premios, tienen este comportamiento para ver si pueden recibir algún pequeño aperitivo o si tienes compasión con ellos y le das parte de tu comida.

Advertirte que se sienten inseguros

Aunque no sea fácil de advertir, la ciencia veterinaria asegura que otro de los significados que puede tener este comportamiento del perro está vinculado a que se acerca en búsqueda de seguridad. Muchas veces, si se acerca y deja la pata levantada, es que algo no va bien, que ha pasado algo que le intranquiliza. Incluso puede demostrar que se siente estresado.

Muestra de cariño

Si bien los dueños suelen creer que lo que hacen es darles la pata o rasguñar, la ciencia veterinaria y los propios perros entienden este comportamiento como un cariño, una caricia para demostrar el afecto que tienen.

