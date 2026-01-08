Todos los chequeos en el CIC: la Municipalidad de San Lorenzo realiza el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo



Los controles médicos de ingreso escolar se desarrollan de forma gratuita en el establecimiento de barrio Mitre. Consisten en la verificación y la colocación de vacunas, y en la realización de chequeos pediátricos, cardiológicos y odontológicos a alumnos de los niveles primario y secundario. Los turnos se tramitan personalmente en el CIC (Belgrano 1801) o vía Whatsapp, en contacto con el teléfono 3476 242593.

Desde el lunes pasado, en el CIC de barrio Mitre (Belgrano 1801), la Municipalidad de San Lorenzo lleva adelante los controles del Circuito Escolar, que se extenderán hasta fines de abril próximo. El servicio sanitario se presta de forma gratuita.

Los chequeos, previos al inicio del ciclo lectivo, consisten en la verificación y la colocación de vacunas, y en la realización de revisiones pediátricas, cardiológicas y odontológicas a alumnos de los niveles primario y secundario. Las tareas están a cargo de profesionales de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente.

Los turnos se pueden tramitar, de 7 a 17 h, tanto de forma personal en el establecimiento, como vía Whatsapp en contacto con el teléfono 3476 242593.

“Muchos padres tienen que peregrinar de un lado al otro para que sus hijos se realicen los estudios clínico, pediátrico y cardiológico, y completar el calendario de vacunación. Acá en el CIC, con un turno previo, hacemos todo completo en un sólo lugar. Por una parte, es un ahorro de tiempo para las familias, y, por otra, es una contribución del municipio a la salud y la educación públicas”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, presente en el CIC este miércoles.