Si algún día vivimos en la Luna no será en cúpulas futuristas. Lo más probable es que acabemos bajo tierra y Corea del Sur ya está diseñando cómo entrar

Redacción 07/01/2026
La NASA destruirá la ISS en 2030, pero Rusia tiene otros planes para su segmento de la estación espacial. Roscosmos quiere reciclar su parte del laboratorio orbital y convertirla en el corazón de su futura estación

Redacción 06/01/2026
China construyó tantas incineradoras que ahora falta basura. El país está desenterrando vertederos antiguos para alimentar un sistema que ya no puede parar

Redacción 05/01/2026