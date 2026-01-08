Los números que marcaron el golpe de fortuna fueron: 11 – 17 – 20 – 26 – 29 y 32. Una combinación que, en cuestión de segundos, transformó una apuesta más, en una historia de vida que cambia.

El monto del premio alcanzó los $1.804.766.386 ubicándose como el más importante entregado por el Quini 6 en lo que va de este nuevo año y reafirmando de esta manera, el protagonismo del juego que semana tras semana moviliza la ilusión de millones de argentinos.

En el resto de las modalidades las bolillas sorteadas fueron:

Tradicional: 04-09-27-29-39 y 40.

Revancha: 05-13-16-32-35 y 39

Siempre Sale: 07-12-19-30-33 y 36 dejando 34 flamantes ganadores con 5 aciertos, llevándose cada uno mas de 9 millones de pesos.

REGALO DE REYES

El Quini 6 se suma al reparto de los Reyes Magos y sigue entregando grandes premios y generando nuevas historias. Más de un millón doscientos mil dólares se van para la ciudad capital de la Argentina y el sueño siguen en juego confirmando que cuando toca, toca hacerse millonario.

Mientras el flamante ganador comienza a imaginar un futuro distinto, el Quini 6 ya mira hacia adelante. El próximo sorteo será el domingo 11 de enero y tendrá un pozo estimado de $10.100 millones, una cifra que vuelve a encender la ilusión en todo el país.

¡No te olvides! El próximo domingo estás a 6 números de correr la misma suerte que tuvo el apostador capitalino que arrancó el año convirtiéndose en un nuevo millonario de Argentina. ​ ROSARIOPLUS