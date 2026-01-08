Este martes y con la presencia del intendente, se llevó adelante la primera intervención en un terreno de la zona noroeste, en el marco de la nueva normativa.

La Municipalidad de Rosario interviene en lotes privados sin mantenimiento ni cercos, para garantizar la higiene urbana y la seguridad de los vecinos. Este martes 6 de enero, el intendente Pablo Javkin encabezó el inicio de tareas en un lote ubicado en barrio Fisherton Norte (distrito Noroeste), una acción que a partir de la nueva ordenanza de autonomía se puede llevar adelante de manera más ágil y sin necesidad de una orden judicial.

La intervención se realizó en un terreno ubicado sobre calle García del Cossio 915/919 bis (entre La República y José Ingenieros), perteneciente a una sociedad comercial. Los inspectores fueron en varias oportunidades y labraron dos actas, una en julio y otra en octubre de 2025. Además, el lugar cuenta con más de 20 reclamos en el Sistema Único de Atención (SUA) que tiene el municipio.

“Cuando discutíamos los ejemplos prácticos de aplicación de la Autonomía, este era uno. Tenemos muchas situaciones de este calibre en la ciudad, hasta ahora tenemos relevadas 52”, señaló el intendente desde el baldío intervenido junto al secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, y precisó que hay terrenos en estado de abandono “repartidos en distintas zonas de la ciudad».

«Hay terrenos que no están cercados o, como en este caso, están cercados débilmente. También hay terrenos que están abandonados hace muchísimo tiempo», continuó el mandatario, y agregó: «Algunos son terrenos de mucho valor que a lo mejor pertenece a una empresa que quebró, o a personas que hoy no lo están manteniendo, y el resultado es tener a vecinos padeciendo problemas de seguridad y problemas de higiene».

En cuanto a la solución, el mandatario indicó que “la ordenanza de autonomía nos permite dictar un decreto, ese decreto nos permite, con intimaciones y cumpliendo un procedimiento administrativo, el ingreso administrativo, sin necesidad de un proceso judicial previo”.

De esta manera, Javkin detalló que “el operativo de limpieza se lo vamos a cargar a los titulares del terreno, así como el inicio de las acciones judiciales ejecutivas. Y si no se presentan a saldar las deudas del terreno, directamente podemos llevar el terreno a remate”.

Por último, Javkin insistió en que “lo prioritario es el problema de los vecinos, que no tengan afectada su vida cotidiana. Luego, obviamente, estará el tema del cobro y del recupero de lo que hoy se ha invertido”.

Cabe remarcar que días anteriores se realizó una intervención en un terreno ubicado a pocas cuadras, en inmediaciones de La República y Acevedo. Los trabajos se desarollan a través de las Áreas de Servicios Urbanos (ASU) que dependen de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.

Intervenciones periódicas

Personal del municipio realiza distintas acciones de higiene urbana en forma periódica, que incluyen relevamiento de lotes privados, con y sin cercos, que estén sin mantenimiento. Además, se atienden demandas de vecinas y vecinos de distintas zonas de la ciudad, realizadas a través del 147, Munibot o en los centros municipales de distrito.

En una primera instancia, equipos de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, junto a las áreas de Catastro y Jurídicas visitan los terrenos; y en caso de detectar deficiencias de higiene, se realiza la búsqueda de su dueño/a y se labra un acta de comprobación digital y se la deriva al Tribunal de Faltas.

Se cita a la o él titular del predio y se le pide que proceda a la limpieza del terreno en un plazo mínimo de días. La normativa anterior (previa a la ordenanza de Autonomía) indicaba que finalizado dicho plazo, desde el Tribunal de Faltas se exigía una segunda intimación. Luego, en caso de no dejar el predio limpio, el municipio se hace cargo de la tarea. Y tras esto, se le cobra a él o la propietaria del terreno el trabajo realizado (que tiene un valor que se dispone en el Código de Convivencia, mediante UF [Unidades Fijas], equivalente a litros de nafta).

Ahora, tras la promulgación de la Ordenanza de Autonomía Municipal (Nº10850/2025), luego de labrar el acta y pasado el primer período de intimación, se puede ingresar al predio e intervenir sin necesitar orden de allanamiento de un juez (previo cumplimiento de los plazos de avisos e intimación), y realizar los trabajos, que luego serán cobrados a él o la propietaria del terreno, junto con la multa correspondiente.

Ordenanza

Hay que resaltar que la ordenanza Nº 5078/1990 que habla sobre «inmuebles edificados o baldíos», señala en su artículo 1º que “todo propietario de inmueble, edificado o baldío, con frente a calle pública, estará obligado a mantenerlo en buen estado de higiene, conservación y presentación, entendiéndose que esta obligación abarca desde el cordón de la vereda hasta su contra frente”.

En el artículo 2 menciona como obligaciones:

a) La limpieza del frente del edificio o tapial, los que deberán estar libres de leyendas de cualquier carácter;b) El corte de yuyos y la destrucción de las malezas, tanto en la acera como en el interior del terreno;c) El desagüe de los charcos y lagunas que se formaran en el interior de los mismos;d) La desratización y desinsectación de los inmuebles en estado de abandono o aparente abandono y los terrenos baldíos;e) Queda estrictamente prohibido al relleno de los terrenos baldíos con basura domiciliaria, salvo expresa autorización de las autoridades municipales y en cumplimiento de normas vigentes;f) Realizar las tareas de apuntalamiento, reconstrucción o demolición que hagan falta para la seguridad de las estructuras edilicias, como así también de sus infraestructuras de servicios (agua, gas, cloacas, energía eléctrica).

Durante 2025 se verificaron, con la presencia de inspectores/as, un total de 893 terrenos; se intimó a 160 propietarios/as y se ingresó a 27 terrenos para realizar el corte y limpieza.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se recuerda a la población que, si se observa que un espacio comienza a acumular residuos, deben comunicarse a través de MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp 3415440147 o efectuar el reclamo a través de rosario.gob.ar con el perfil digital.