CONCURSO DE ASCENSO – INSTRUCTIVO Y COMIENZO SELECCIÓN DE VACANTES

Desde AMSAFE informamos que ya se encuentra habilitado el aplicativo con el instructivo para la selección de vacantes del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos.

Del 07/01/2026 – 08:00 hs

Hasta el 18/01/2026 – 23:45 hs

Ingreso por Mi Legajo (IDC) → Ofrecimiento → Selección de vacantes.

El Ministerio de Educación publicó la Guía de usuario con todos los detalles del proceso.

Reiteramos que esta instancia debería ser presencial, para garantizar actos públicos y toma de cargos en tiempo real.

Leé la noticia completa acá

https://www.amsafe.org.ar/concurso-de-ascenso…/

AMSAFE San Lorenzo recuerda sus horarios de atención durante mes Enero 2026

Sede San Lorenzo: Martes y Jueves en el horario de 10:00 a 13:00

Las sedes de Capitán Bermúdez y Andino permanecerán cerradas

Cronograma de pagos Salarios y Jubilaciones Diciembre 2025

Docentes Activos:

5/01 haberes hasta 1.150.000 (depositado a partir del 3/01)

6/01 haberes superiores a 1.150.000

Docentes Jubilados:

2/01 haberes hasta 1.150.000 (depositado a partir del 3/12)

7/01 haberes superiores a 1.150.000

Beneficios para afiliadas y afiliados AMSAFE San Lorenzo:

AMSAFE San Lorenzo pone a disposición de sus afiliadas y afiliados los convenios vigentes con mutuales, comercios y sindicatos.

Estos acuerdos brindan beneficios a la docencia nucleada en AMSAFE, fortaleciendo el acompañamiento cotidiano a las y los trabajadores de la educación.

Más info en nuestras redes:

https://www.facebook.com/share/p/17hqdmDLWi/

https://www.instagram.com/p/DS5FkPiDh0F/?igsh=MXNkYjNpcGpyNXV6eg==

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

Adriana Monteverde

Delegada

AMSAFE Seccional San Lorenzo