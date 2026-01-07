AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Concurso de Ascenso. Horarios Sede SL Verano.
CONCURSO DE ASCENSO – INSTRUCTIVO Y COMIENZO SELECCIÓN DE VACANTES
Desde AMSAFE informamos que ya se encuentra habilitado el aplicativo con el instructivo para la selección de vacantes del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos.
Del 07/01/2026 – 08:00 hs
Hasta el 18/01/2026 – 23:45 hs
Ingreso por Mi Legajo (IDC) → Ofrecimiento → Selección de vacantes.
El Ministerio de Educación publicó la Guía de usuario con todos los detalles del proceso.
Reiteramos que esta instancia debería ser presencial, para garantizar actos públicos y toma de cargos en tiempo real.
AMSAFE San Lorenzo recuerda sus horarios de atención durante mes Enero 2026
Sede San Lorenzo: Martes y Jueves en el horario de 10:00 a 13:00
Las sedes de Capitán Bermúdez y Andino permanecerán cerradas
Cronograma de pagos Salarios y Jubilaciones Diciembre 2025
Docentes Activos:
5/01 haberes hasta 1.150.000 (depositado a partir del 3/01)
6/01 haberes superiores a 1.150.000
Docentes Jubilados:
2/01 haberes hasta 1.150.000 (depositado a partir del 3/12)
7/01 haberes superiores a 1.150.000
Beneficios para afiliadas y afiliados AMSAFE San Lorenzo:
AMSAFE San Lorenzo pone a disposición de sus afiliadas y afiliados los convenios vigentes con mutuales, comercios y sindicatos.
Estos acuerdos brindan beneficios a la docencia nucleada en AMSAFE, fortaleciendo el acompañamiento cotidiano a las y los trabajadores de la educación.
