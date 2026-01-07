Cada 8 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1642 GALILEO GALILEI. Muere en Florencia, Italia, el matemático y filósofo Galileo Galilei. Se lo considera «el padre de la astronomía moderna, la física moderna y la ciencia».

1928 JUAN B. JUSTO. Muere en Buenos Aires el médico, periodista y político Juan B. Justo. Fundador del Partido Socialista argentino, fue diputado y senador nacional.

1935 NACE ELVIS PRESLEY. En Estados Unidos el «Rey» del rock, considerado una de las personalidades más importantes de la cultura popular del siglo XX.

1942 STEPHEN HAWKING. Nace el científico y físico teórico en Oxfordshire, Inglaterra. Considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX, recibió doce doctorados Honoris Causa.

1947 DAVID BOWIE. Nace en Londres, Inglaterra, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Vendió más de 135 millones de discos en todo el mundo.

1953 ROBERTO MOUZO. Nace en Buenos Aires, Argentina, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors. Mouzo fue el jugador que más partidos disputó en el club Xeneize: 426

1959 REVOLUCIÓN CUBANA. Fidel Castro al frente del Ejército Revolucionario ingresa a la capital cubana, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista.

1966 1º FESTIVAL DE JESÚS MARÍA. Se realizó la primera edición del Festival Nacional de Doma y Folclore en Jesús María, Córdoba. Asistieron más de 45.000 espectadores.

1969 LAURA NOVOA. Nace en Buenos Aires, Argentina, la actriz Laura Novoa. Sus trabajos se destacan en cine, teatro y televisión.Ganó un premio ACE como artista revelación.

1979 MEDIACIÓN POR EL BEAGLE. Argentina y Chile firman en Montevideo, Uruguay, ante el cardenal Antonio Samoré el acuerdo que solicita la mediación del Vaticano en medio del conflicto.

2016 CHAPO GUZMÁN. El narcotraficante y líder del Cártel de Sinaloa es recapturado tras haberse fugado del penal de máxima seguridad de El Altiplano en México.

2020 VUELO DERRIBADO. La defensa antiaérea iraní derriba en Teherán, por error, el vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Murieron los 176 pasajeros que iban a bordo.

