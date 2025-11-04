Todo lo que hay que saber sobre el aumento del nivel del mar



Para el año 2100, el terreno en el que viven 200 millones de personas podría quedar prácticamente inhabitable.

Millones de personas en todo el mundo están amenazadas por el aumento del nivel del mar que, junto con otros factores, podría llevarse a su paso a ciudades enteras a lo largo de este siglo. De América del Norte a Asia, las alarmas están encendidas. ¿Qué pasa en América Latina? Te mostramos aquí algunas de las áreas que podrían quedar bajo agua para el año 2100, de acuerdo con un modelo publicado por la organización Climate Central.

Las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar han evolucionado a lo largo de los años. Lo que suceda dependerá, entre otros factores, del aumento de las temperaturas en la Tierra (que a su vez está vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero).

Durante el siglo pasado, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas y naturales liberaron en la atmósfera enormes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas emisiones han provocado que la temperatura de la superficie de la Tierra haya aumentado y que los océanos hayan absorbido alrededor de un 80 por cierto de este calor adicional.

El aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos inducidos por el cambio climático actual:

A medida que las capas de hielo se derritieron al final de la última Edad de Hielo, el nivel del mar subió y se formó un mar interior en Nueva Inglaterra y el sureste de Canadá. Las ballenas nadaban en lo que ahora es el centro de Vermont. Diez mil años después, la atmósfera y los océanos se están calentando rápidamente y el hielo terrestre en todas las latitudes se está derritiendo. Los datos recopilados por altímetros satelitales durante las últimas tres décadas muestran que el nivel del mar global ha aumentado en un promedio de 3,4 mm por año y la tasa se está acelerando.

A medida que el calentamiento global cambia nuestro planeta, ¿Qué costas son más y menos vulnerables al aumento del nivel del mar? ¿Podrían desarrollarse nuevos mares y vías navegables interiores como lo hicieron hace miles de años? ¿Podría el lago Champlain volver a conectarse con el océano y volver a convertirse en el mar de Champlain?

Estos son los tipos de preguntas en las que trabajan los miembros del equipo de estudian el aumento del nivel del mar de la NASA. A través de una serie de proyectos de investigación individuales y consultas colectivas, los científicos están descifrando pistas sobre el aumento del nivel del mar en el pasado, recopilando observaciones de las condiciones actuales de satélites, barcos y aviones, y desarrollando modelos informáticos para anticipar posibles futuros. Si bien las respuestas definitivas sobre los niveles del mar locales siguen siendo un desafío, décadas de investigación han hecho que el panorama global sea mucho más claro.

Aumento del nivel del mar

Casi todas las costas de la Tierra se verán afectadas por el aumento del nivel del mar, pero los impactos no se distribuirán de manera uniforme. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, las áreas bajas como los deltas de los ríos, las islas barrera y los atolones de las islas enfrentarán las amenazas más inmediatas, especialmente en los países más pobres y las áreas rurales que carecen de los recursos para construir defensas costeras.

La infraestructura —diques, muros de inundación, diques y similares— ofrece alguna esperanza de retener el agua y posponer los peores impactos. El valor de tales sistemas es evidente en algunos lugares que ya se encuentran precariamente cerca o por debajo del nivel del mar; por ejemplo, partes de los Países Bajos y el Valle Central en California.

La imagen Landsat 8 en la parte superior de la página muestra Afsluitdijk , una presa de 32 kilómetros que separa una entrada poco profunda del Mar del Norte (el Mar de Wadden) del lago de agua dulce Ijssel en los Países Bajos. Sin Afsluitdijk y el resto de las presas y diques de Zuiderzee Works, un mar interior inundaría grandes extensiones de tierra alrededor y dentro del lago Ijssel. Para contrarrestar el aumento moderno del nivel del mar, los holandeses ahora están realizando importantes mejoras en Afsluitdijk.

Imagen de Landsat 8 y el modelo de elevación digital que resaltan la vasta red de diques que protegen las islas dentro del Delta de Sacramento-San Joaquín

La imagen de Landsat 8 y el modelo de elevación digital de arriba resaltan la vasta red de diques que protegen las islas dentro del Delta de Sacramento-San Joaquín. Muchas de las islas se encuentran a 15 metros bajo el nivel del mar y ya estarían bajo el agua sin los diques. En el mapa, las áreas de menor elevación se muestran en azul; las áreas de mayor elevación son de color verde y marrón.

“Una de las razones por las que es difícil ofrecer evaluaciones definitivas sobre cuánto nivel del mar provocará impactos en ciertas áreas es que los gobiernos podrían responder e influir en qué áreas se inundarán y cuáles no mediante la construcción de infraestructura”, dijo Ben Hamlington del Jet. Laboratorio de propulsión y actual líder del equipo de nivel del mar de la NASA. “En lugares como los Países Bajos o el delta de Sacramento-San Joaquín, ya se han implementado estrategias de contraataque. O es una buena apuesta que se construirán diques y otra infraestructura para evitar que los mares interiores se formen donde de otra manera podrían «.

La inundación no es la única amenaza de la subida del nivel del mar. En el norte de California, el agua dulce y salobre del delta choca con el agua salada de un estuario llamado Suisun Bay. A medida que el nivel del mar aumenta con el tiempo, el agua salada avanzará más hacia el interior, lo que obligará a los administradores del agua a liberar más agua dulce en el delta y a tensar aún más un sistema de agua del que dependen decenas de millones de personas para el agua potable y el riego agrícola.https://www.youtube.com/embed/7e7QAQVHb0Y

Deshielo polar

También acecha una pregunta más dramática, pero distante: ¿Qué sucede si hay un gran aumento en el nivel del mar debido a pérdidas catastróficas de hielo polar? Una de las mayores incertidumbres en las proyecciones de aumento del nivel del mar se relaciona con la estabilidad de las vastas capas de hielo en la Antártida y Groenlandia. Los científicos están particularmente preocupados por la capa de hielo de la Antártida Occidental (WAIS), una enorme losa de hielo que ya se encuentra parcialmente por debajo del nivel del mar y descansa sobre un lecho que desciende hacia el Océano Austral. Si WAIS se vuelve inestable y se desliza hacia el mar, agregaría aproximadamente 3 metros al nivel global del mar.

Incluso un aumento tan dramático tendría diferentes efectos en diferentes lugares. “El nivel del mar en realidad bajaría cerca de la Antártida y aumentaría mucho más cerca de la ciudad de Nueva York debido a un efecto gravitacional que llamamos ‘huellas dactilares del aumento del nivel del mar‘ , explicó Eric Larour, científico del JPL y miembro del equipo de aumento del nivel del mar. La atracción gravitacional de enormes masas de hielo en realidad acumula agua a lo largo de la costa. A medida que el hielo se derrite, la atracción gravitacional se debilitará y la corteza debajo del hielo se elevará, lo que provocará que el nivel del mar baje a lo largo de la costa antártica en el hemisferio opuesto.

«Si se agrega el rebote isostático en las partes anteriormente glaciadas de Europa y América del Norte, el problema se vuelve aún más complejo«, dijo el paleoclimatólogo Anders Carlson del Instituto de Glaciares de Oregón. «Agregue los efectos gravitacionales en competencia de la capa de hielo de Groenlandia y podrá comenzar a ver cómo estamos lidiando con las ‘incógnitas conocidas’ cuando hacemos proyecciones regionales de aumento del nivel del mar«.

Fósil de la ballena de Charlotte

Entonces, ¿Podría haber otro mar de Champlain , con ballenas nadando en el interior de Nueva Inglaterra? Teóricamente es posible, pero bastante improbable en el corto plazo. Incluso si los mares se elevan a las proyecciones del peor de los casos —hasta 6 metros para las 2300—, el lago Champlain ahora se encuentra a unos 30 metros sobre el nivel del mar gracias al rebote isostático en curso desde el final de la última edad de hielo.

Es probable que el fósil de la ballena de Charlotte permanezca seco en el museo de geología de la Universidad de Vermont y no es probable que obtenga nuevos parientes. Pero el fósil estatal oficial de Vermont sigue siendo un potente recordatorio de cuánto han cambiado las tierras y los mares de la Tierra y cuánto podrían cambiar en el futuro.

Imágenes de NASA Earth Observatory de Joshua Stevens , utilizando datos Landsat del Servicio Geológico de EE. UU. Y datos topográficos de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Fotografía cortesía de Bill DiLillo / Universidad de Vermont, Departamento de Geología, Museo de Geología de Perkins. Historia de Adam Voiland.

Vía: https://www.tiempo.com/

Fuente: NuestroClima.com