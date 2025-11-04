Comentarios

Historias relacionadas

Trazabilidad electrónica bovina: punto por punto, cómo es el sistema que se aplicará desde el 1° de enero

Trazabilidad electrónica bovina: punto por punto, cómo es el sistema que se aplicará desde el 1° de enero

Redacción 03/11/2025
En Argentina se jugó el primer Campeonato Mundial de Carnes: ¿de dónde son los mejores bifes?

En Argentina se jugó el primer Campeonato Mundial de Carnes: ¿de dónde son los mejores bifes?

Redacción 02/11/2025
La ganadería ante el nuevo escenario político: ¿un voto de confianza para la retención de vientres?

La ganadería ante el nuevo escenario político: ¿un voto de confianza para la retención de vientres?

Redacción 01/11/2025