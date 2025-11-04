2012 LEONARDO FAVIO

Muere a los 74 años, el director de cine, compositor y cantante Leonardo Favio (Fuad Jorge Jury Olivera), autor de las películas Juan Moreira, Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca, consideradas entre las mejores de la cinematografía argentina.

1911: Nace el relator y comentarista uruguayo de fútbol Joaquín Carballo Serantes, popularmente conocido como Fioravanti, considerado uno de los más destacados en Argentina. Ganó popularidad por sus transmisiones por las radios Splendid y El Mundo de Buenos Aires.

1918: Nace el poeta y letrista Homero Expósito, autor de célebres tangos como «Naranjo en flor» y «Farol».

1949: Nace el músico, compositor y cantante de rock Miguel Cantilo, quien formó parte del popular dúo «Pedro y Pablo» y es el autor del clásico «La marcha de la bronca».

1954: Nace el exfutbolista y entrenador Alejandro «Pachorra» Sabella, quien dirigió a la selección argentina subcampeona en el Mundial de Brasil 2014. Surgió en River Plate y se consagró en Estudiantes de la Plata, donde como entrenador ganó la Copa Libertadores de América de 2009.

1975: Muere a los 45 años el sindicalista Agustín Tosco, miembro de la CGT de los Argentinos en representación del sindicato Luz y Fuerza. Fue uno de los principales actores del “Cordobazo”, como se llamó a la rebelión popular del 29 y 30 de mayo de 1969 desatada en Córdoba contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

2009: A los 84 años muere el abogado, escritor, historiador y compositor Félix Luna, fundador y director de la revista Todo es Historia. Es considerado uno de los historiadores argentinos más importantes del siglo XX.

2013: A los 79 años muere el actor, locutor y humorista Juan Carlos Calabró, quien ganó gran popularidad en la televisión con sus personajes “Johnny Tolengo”, “Aníbal” y “El contra”.

Se celebra el Día Nacional de la Aviación Civil en recuerdo de la fecha de 1877 del natalicio de Aaron Félix Martín de Anchorena, primer argentino en realizar un vuelo en globo aerostático.

NUEVAREGION.COM + TELAM