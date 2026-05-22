Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El pasado domingo 17 se realizó en el Club Sarmiento la XIII edición de la “Copa Timbúes”, un importante encuentro de karate que reunió a 85 alumnos de distintas escuelas y dojos de la región en una nueva jornada deportiva.

Del evento participaron Karate Shoko Sato, Dojos Aldao y La Ribera; Dojos Martínez Escuela Shorin Ryu de Puerto General San Martín; la Escuela Municipal Karate Do Shito Ryu de San Lorenzo; Club Red Star Escuela Kenshukan; la Escuela Argentina de Karate Shudokai del Club Rosario Central y la Escuela Comunal Shoko Sato de Timbúes, siendo anfitriona del evento.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Gobierno Timbúes y por el Profesor de la Escuela Comunal de Karate Do, Sensei Omar Sanvido. Participaron alumnos, familias y público en general.

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