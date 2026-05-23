El Pentágono publicó este viernes, 22 de Mayo 2026, la segunda tanda de archivos desclasificados relacionados con fenómenos anómalos no identificados, comúnmente conocidos como ovnis.

Esta publicación forma parte de una iniciativa más amplia ordenada a principios de este año por el presidente Donald Trump.

Los funcionarios destacaron en las descripciones de los videos que el material se publicó “solo con fines informativos” y que no debe interpretarse como una conclusión sobre la naturaleza de los objetos o la autenticidad de los sucesos.

Algunas de las muchas repercuciones en la prensa internacional: