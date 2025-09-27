La línea 59 se fundó el 27 de septiembre de 1928 en Argentina e inició sus servicios como taxi colectivo. Según TELAM, fue la primera línea de colectivos que circuló en América Latina.

Su primer recorrido iba desde Plaza de Mayo hasta la esquina de Cabildo y Congreso en el barrio de Belgrano. Con el correr del tiempo, se extendió a otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El Museo Virtual del Transporte Argentino confirmó que «en un primer momento se la identificó con el número 4 por la similitud de su recorrido con el del tranvía 4 de la compañía Lacroze». En una época también utilizó el número 259, pero en 1969 volvió al 59, denominación que mantiene hasta la actualidad.

Otro dato no menor es que «tuvo el honor de ser la primera línea de colectivos que sacó a la calle un ómnibus de piso bajo con rampa para usuarios con movilidad reducida. Tenía su piso a 40 centímetros de la calle y la rampa de acceso para sillas de ruedas estaba ubicada en la puerta trasera».

Actualmente, va desde Vicente López hasta Barracas. Tiene 48 paradas y la duración total del viaje para esta ruta es de aproximadamente 62 minutos.

La línea 59 en la actualidad

TELAM