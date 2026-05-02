Cada 3 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1785 – VICENTE LÓPEZ Y PLANES. Nace en Buenos Aires el escritor, abogado y político Vicente López y Planes, autor de la letra del himno nacional argentino adoptado en mayo de 1813. Fue presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre julio y agosto de 1827.

1902 – SAN CARLOS DE BARILOCHE. Por decreto del Poder Ejecutivo, se funda la ciudad de Bariloche a orillas del lago Nahuel Huapi en cercanías del río Limay. En 1909 tenía unos 1.250 habitantes, telégrafo, correo y un camino hasta Neuquén, según datos de la época.

1914 – NACE ARMANDO BO. Nace en Buenos Aires el actor y director de cine Armando Bo, quien alcanzó gran popularidad por las películas de tono erótico protagonizadas por la actriz Isabel Sarli. Dirigió una treintena de películas y actuó en más de 50.

1930 – NACE JUAN GELMAN. Nace en Buenos Aires el poeta y periodista Juan Gelman, el cuarto argentino en recibir el Premio Miguel de Cervantes de literatura. Su vida y obra fueron signados por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio durante la última dictadura cívico militar.

1933 – NACE JAMES BROWN. Nace en la ciudad de Barnwell (Carolina del Sur, EEUU) el cantante estadounidense de soul y funk James Brown, considerado el padre.de la música funk. La revista Rolling Stone lo situó entre los 100 artistas más importantes de la historia.

1951 – FALLECE HOMERO MANZI. A la edad de 43 años muere en Buenos Aires el poeta y director de cine Homero Manzi, autor de varios tangos célebres, entre ellos “Malena”, “Sur” y “Milonga Sentimental”. Fue dos veces presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música.

1985 – EZEQUIEL LAVEZZI. Nace en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez el exfutbolista Ezequiel Lavezzi, quien formó parte de la selección argentina campeona en las Olimpíadas de Pekín 2008 y la subcampeona del Mundial de Brasil 2014.

1990 – CIEN VECES NO DEBO. Se estrena la película 100 veces no debo,escrita y dirigida por Alejandro Doria, una de las comedias más exitosas del cine argentino. Es protagonizada por Luis Brandoni, Norma Aleandro y Andrea del Boca, con la participación especial de Federico Luppi.

2008 – CICLÓN NARGIS. El ciclón tropical Nargis se desplaza por el océano Índico hacia las costas de Myanmar (Birmania), donde se genera una ola gigante que penetró hasta 35 kilómetros en tierra firme y causó al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Causó un desastre que obligó a asistir a cerca de un millón de personas.

2012 – YPF. El Congreso Nacional aprueba la ley de Soberanía Hidrocarburífera por la que se nacionalizó el 51% de las acciones de la petrolera YPF, que había sido privatizada en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem.

2018 – ETA. El grupo armado separatista vasco ETA anuncia “el final de su trayectoria y su actividad política” con el desmantelamiento de sus estructuras. En nombre de la independencia del País Vasco, ETA cometió más de 700 atentados con 853 muertos en toda España.

2023 – LIBERTAD DE PRENSA. Se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO en 1993 al reconocer que “una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática». Recuerda el día de la Declaración de Windhoek de 1991 sobre la libertad en el ejercicio del periodismo.

FUENTE: NUEVAREGION + TELAM