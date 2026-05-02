Entre los trabajos se destaca la renovación de casi 17 kilómetros de cables, permitiendo obtener mayor potencia y un mejor funcionamiento de las líneas, evitando fallas y recalentamientos.

La Empresa Provincial de la Energía dio por concluido un plan de reformas integrales en la línea de media tensión que alimenta a gran parte de Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, lo que significa una mejora en el servicio para más de 7.000 hogares y comercios.

A su vez, se instaló un sistema de «re-cierre automático», permitiendo una mejor reposición del servicio en caso de tormentas, vientos o inconvenientes por falta de poda. Además, se colocaron protecciones especiales para evitar que las aves o animales causen inconvenientes en las líneas.

Desde la Agencia Capitán Bermúdez destacaron que el fruto de estos trabajos se vio reflejado durante el último verano y las tormentas, al disminuir notablemente los cortes de suministro en la zona.

Por otra parte, se informa que ya se encuentra en marcha el plan de obras 2026 que incluye inversiones en Ibarlucea, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán para seguir reforzando las redes de toda la región, logrando un servicio más estable y mejor preparado ante el crecimiento de la demanda.