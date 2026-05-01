El director del grupo Nuevaregion.com puso en marcha un programa de radio

El nuevo proyecto se llama «CONEXION» y la intención es que sea un espacio que impulse el crecimiento personal y social dede los aportes del nuevo humanismo universalista iniciado por Silo.

VIDEO: CONEXION programa 8. Emitido el 30 de Abril desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 8

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino esté en nuestras propias manos y la Fuerza interior.

Javier Belda en Geopolítica, Tecno-feudalismo, Singularidad.

Psicóloga humanista Leticia García Farías en prácticas de autoconocimiento superación y desarrollo.

Dra. Romina Kunz, Abogada, en novedades jurídicas, leyes, decretos, y los mejores concejos legales.

Damián Arias en temas de IA Inteligencia Artificial y cómo capacitarse e incorporarla.

Entrevista especial al Maestro Daniel León sobre su ensayo «Evidencias de una Intención Evolutiva Universal»

Jorge Rú Concejal de PGSM informando sobre actividades sociales y las sesiones del Concejo Municipal puertense.

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