CONEXION programa 8. Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Video.
El director del grupo Nuevaregion.com puso en marcha un programa de radio
El nuevo proyecto se llama «CONEXION» y la intención es que sea un espacio que impulse el crecimiento personal y social dede los aportes del nuevo humanismo universalista iniciado por Silo.
VIDEO: CONEXION programa 8. Emitido el 30 de Abril desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.
CONEXION Programa 8
Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad
Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.
Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Radio Universal 95.3 FM
radiouniversal.com.ar
En este programa:
Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino esté en nuestras propias manos y la Fuerza interior.
Javier Belda en Geopolítica, Tecno-feudalismo, Singularidad.
Psicóloga humanista Leticia García Farías en prácticas de autoconocimiento superación y desarrollo.
Dra. Romina Kunz, Abogada, en novedades jurídicas, leyes, decretos, y los mejores concejos legales.
Damián Arias en temas de IA Inteligencia Artificial y cómo capacitarse e incorporarla.
Entrevista especial al Maestro Daniel León sobre su ensayo «Evidencias de una Intención Evolutiva Universal»
Jorge Rú Concejal de PGSM informando sobre actividades sociales y las sesiones del Concejo Municipal puertense.
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