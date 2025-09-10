Sarmiento es reconocido por ser el gran impulsor de la educación en Argentina. Pero también fue presidente de la República entre 1868 y 1874.

Billiken lo homenajea con una lámina descargable que lo muestra en su rol de presidente.

Sarmiento: secuencias didácticas imprimibles del 11 de septiembre para primer y segundo ciclo

Domingo Faustino nació el 15 de febrero de 1811, en San Juan, por entonces una pequeña aldea de Cuyo. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por Paula Albarracín y José Clemente Sarmiento. Fue periodista, escritor y su obra educativa dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país.

Cómo descargar la lámina del presidente Sarmiento para utilizarla

Este recurso educativo requiere ser impreso para su utilización. Tenés dos opciones: podés descargar la imagen o el PDF. Para descargar la imagen en tu computadora clickeá el botón derecho del mouse, o si estás en el celular sostené el dedo apretado sobre la imagen. Una vez descargada, solo tenés que imprimirla.

El presidente Sarmiento en una lámina imprimible ideal para trabajar en el aula

También podés descargar el PDF que se encuentra aquí abajo clickeando sobre el botón. Una vez descargado, solo tenés que imprimirlo… ¡y listo! Ya podés utilizar el recurso.

