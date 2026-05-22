Uno de los alimentos más nutritivos (y baratos) que podemos encontrar en nuestro super local son las espinacas. Descubre por qué son la comida favorita de Popeye (y próximamente también serán la tuya).

Las espinacas son una excelente fuente de nutrientes, con solo alrededor de 23 calorías por cada 100 gramos. Son ricas en proteínas (aproximadamente 2.9 gramos), fibra dietética (alrededor de 2.2 gramos) y una variedad de vitaminas y minerales clave.

Por ejemplo, contienen cantidades significativas de vitamina A, vitamina C, vitamina K1, y ácido fólico. Además, son una buena fuente de minerales como hierro, calcio, magnesio, potasio y manganeso.

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Beneficios de este superalimento

Salud ósea

La espinaca tiene una buena fuente de calcio, que es esencial para los huesos. Contiene vitamina K, que es importante para la formación y fortaleza del sistema oseo. Una ingesta adecuada de calcio a lo largo de la vida es esencial para alcanzar y mantener la masa ósea óptima y reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas.

Regulación del azúcar en la sangre

La fibra y los antioxidantes presentes en este alimento pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 o en riesgo de desarrollarla.

Cuida tu corazón

Características como el ácido fólico, el potasio y las fibras, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mantener la presión arterial bajo control y mejorar la salud del sistema cardiovascular.

Es importante recordar que ninguna comida individual puede proporcionar todos los nutrientes que el cuerpo necesita, y una dieta equilibrada y variada es fundamental para mantener la salud.

Consulta a tu doctor de confianza.

Nota Original en Ecoosfera