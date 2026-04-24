Un operativo de rutina por un vehículo mal estacionado terminó este jueves con un grave episodio de violencia frente a la facultad de Medicina, cuando una inspectora de la Secretaría de Control municipal fue amenazada por un hombre que intentó atacarla con una jeringa.

El hecho ocurrió en Francia al 723, donde la trabajadora había acudido junto a una grúa para remover un auto que obstruía un espacio destinado a bicicletas públicas.

Mientras labraba el acta correspondiente, un hombre se acercó y comenzó a increparla verbalmente. Cuando la inspectora intentó continuar con el procedimiento, el sujeto sacó una jeringa, se pinchó a sí mismo y luego intentó pincharla mientras la amenazaba con contagiarla.

Ante la situación, la agente logró alejarse y resguardarse dentro de la grúa, aunque el agresor la siguió durante aproximadamente una cuadra.

Frente a la escalada del episodio, la trabajadora pidió asistencia al 911. Personal policial llegó al lugar, redujo al hombre y lo trasladó a la Comisaría Segunda. Tras lo ocurrido, la inspectora radicó una denuncia penal e impulsará acciones judiciales. ​ ROSARIOPLUS