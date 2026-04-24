Central visita este viernes a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un partido atravesado por la exigencia de sostenerse en la pelea local y administrar energías de cara al duelo del martes frente a Universidad Central de Venezuela por Copa Libertadores.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio Antonio Candini, con arbitraje de Darío Herrera y Fernando Espinoza en el VAR. Será televisado por TNT Sports.

Con ese escenario, Jorge Almirón volvería a apostar por la rotación. El calendario aprieta y en Arroyito miran de reojo el Grupo H, por lo que el técnico dosificaría cargas en un partido que, en los papeles, aparece como una buena chance para sumar ante un rival que llega último en la Zona B.

Entre las novedades de la lista de concentrados aparece otra vez Ángel Di María, que volvería a ocupar un lugar entre los relevos, mientras que también regresan Facundo Mallo y Santiago Segovia. La única baja es Enzo Giménez, suspendido por acumulación de amarillas. Aunque terminó el último partido con molestias en un tobillo, en Central esperan que llegue sin problemas al compromiso copero.

El León del Imperio sumó solo cinco puntos de 42 posibles y hace tiempo que se quedó sin chances de meterse en los playoffs, aunque el club tiene único objetivo en este 2026 mantener la categoría. La jornada pasada cayó 1-0 frente a Gimnasia en La Plata, y en la previa de dicho encuentro la dirigencia decidió borrar del plantel a 10 futbolistas “por falta de compromiso».

El dato singular es que será el primer cruce oficial entre el Canalla y Estudiantes de Río Cuarto.

Probables formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. ​ ROSARIOPLUS