El Concejo municipal aprobó, este jueves, una ordenanza que establece restricciones para la comercialización de bolsitas, sobres o dispositivos de uso oral que contienen nicotina destinada a su absorción por vía bucal.

La iniciativa dispone que estos productos estarán sujetos al mismo régimen de comercialización, restricciones y controles aplicables a los productos elaborados con tabaco, conforme a la legislación nacional vigente.

Además, se prohíbe su exhibición visible al público, toda forma de publicidad, promoción o incentivo comercial y su venta a menores de 18 años. Alicia Pino, concejala y autora del proyecto, manifestó que la exhibición de estos productos se realizaba al lado de golosinas como alfajores, chocolates y caramelos, haciendo referencia a que son de fácil acceso y por eso se restringe, enmarcando la iniciativa en la ley nacional Nº 26.687 sobre control de tabaco.

Desde el entorno de la concejala señalaron que la iniciativa responde a advertencias de sectores sanitarios sobre el carácter adictivo de la nicotina y la falta de regulación específica para estos nuevos formatos. El objetivo, sostienen, es anticiparse a un fenómeno en expansión y evitar vacíos normativos frente a productos que, aunque diferentes en su presentación, contienen la misma sustancia. ​ ROSARIOPLUS