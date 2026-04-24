Ciencia y Tecnología Meta despide al 10% de su plantilla en todo el mundo Editor 24/04/2026 Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Fuente: TRECEBITS -> Leer más Tags: TecnologíaNavegación de entradasAnterior: Cómo declarar Bitcoin y otras criptomonedas en la RentaSiguiente: El Concejo aprobó restricciones para la venta de bolsitas de nicotina