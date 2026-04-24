Cada 24 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1875 – FALLECE JUANA MANSO. A los 55 años de edad muere en Buenos Aires la maestra, escritora y periodista argentina Juana Manso. Fue una de las pioneras del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay. Además fue iniciadora de la igualdad entre los sexos como método educativo.

1898 – GUERRA DE CUBA. España le declara la guerra a los Estados Unidos por su intervención en Cuba, un conflicto instigado por la llamada «prensa amarilla» estadounidense. España fue derrotada y perdió a Cuba, que se independizó. También perdió Puerto Rico, Filipinas y Guam, que quedaron bajo dominio del país norteamericano.

1913 – ALUMNI A. CLUB. Jorge Gibson Brown, capitán del Alumni Athletic Club, anuncia un 24 de abril la disolución de la entidad deportiva más ganadora de los inicios del fútbol argentino. Desde su fundación en 1898, el equipo obtuvo 18 títulos, diez de ellos de Primera División.

1939 – GABY, FOFO Y MILIKI. En el teatro Circo Price de Madrid debuta el popular trío de payasos Gaby, Fofó y Miliki, que llegó a la Argentina en 1970, cuando encabezaron el exitoso ciclo televisivo «El show de Gaby, Fofó y Miliki» difundido por Canal 13.

1942 – NACE BARBRA STREISAND. Nace en el barrio neoyorquino de Brooklyn la actriz, cantautora y productora estadounidense Barbra Streisand, una de las artistas más populares y emblemáticas de la cultura del país norteamericano. Ganó un premio Óscar por su labor en el musical Funny girl.

1948 – PAZ MARTÍNEZ. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el cantante y compositor Paz Martínez (Norberto Alfredo Gurvich), autor de más de 25 discos y de las populares canciones «Amor pirata» y «Una lágrima en el teléfono», entre otras de las más de 500 que compuso.

1957 – SANDRA MIHANOVICH. El 24 de abril, nace en Buenos Aires la cantante y actriz Sandra Mihanovich. Intérprete de géneros tan variados como el rock, el jazz y la balada grabó más de 40 discos. «Puerto Pollensa», «Soy lo que soy» y «Todo me recuerda a ti», son algunas de sus canciones emblemáticas.

1990 – MAGOS, ESPADAS Y ROSAS. Sale a la venta «Magos, espadas y rosas», el segundo álbum de estudio de la banda de heavy metal Rata Blanca. Es uno de los discos más importantes de la historia del rock pesado argentino.

1999 – MARTÍN PALERMO. El delantero de Boca Juniors Martín Palermo marca un hito en la historia del fútbol al convertir un gol de penal pegándole a la pelota con los dos pies al sufrir un resbalón en el momento del disparo. Fue en un partido en la cancha de Vélez Sarsfield con victoria boquense ante Platense por 2 a 0.

2005 – PERRO CLONADO. Nace el perro «Snuppy», el primer clon de raza afgana gracias a un equipo de la Universidad Nacional de Seúl encabezado por el científico surcoreano Woo Suk Hwang. El clon de afgano nació por cesárea y pesó 530 gramos.

2009 – SIXTO PALAVECINO. A la edad de 94 años muere en la ciudad de Santiago del Estero el músico y cantante Sixto Palavecino, ganador de varios premios, entre ellos el Konex al mejor instrumentista histórico del folklore argentino.

2012 – GOOGLE DRIVE. El gigante informático Google lanza la plataforma Google Drive, una de las primeras herramientas para compartir y almacenar archivos en «la nube», como se llama al sistema de administración de datos en depósitos digitales.

2024 – GENOCIDIO ARMENIO. Se conmemora el Día del Genocidio Armenio en homenaje al millón y medio de armenios perseguidos y asesinados por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. En la Argentina se recuerda el «día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos».

Efemérides del 24 de abril.

NUEVAREGION.COM + TELAM