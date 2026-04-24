En la previa de su show en Rosario, Pity Álvarez estrenó este jueves “Lejos de ser”, una nueva canción que cuenta con un video, dirigido por Luis Ortega, y con la colaboración de Rodrigo de la Serna.

“Señora, ¿tiene cambio de 20.000?”, es la frase que irrumpe en este nuevo lanzamiento, un claro guiño a “Señor Kioskero” de Intoxicados. El videoclip tuvo diez meses de realización bajo la dirección del cineasta Luis Ortega, que le aportó su estilo inconfundible a la hora de comunicar un mensaje de manera audiovisual.

“El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla”, definió Ortega.

Rodrigo de la Serna es el primero en aparecer en el clip vestido de obispo mientras expresa: “Sangre de la alianza eterna que será derramada ante vosotros, limpiando los pecados de este mundo y uniéndolo al reino divino”. “Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por eso les ruego, hermanos, no le demos la espalda al amor”, agrega.

Entre sombras, aparece Pity vestido como “pecador” levitando en lo que parecería ser la celda de una prisión: hay un mingitorio y una mesa con artículos personales.

Además de esa historia carcelaria que se relata en la primera parte del clip, luego aparece el desarrollo de un intento de magnicidio sufrido por un líder dictatorial. De fondo, suena el estribillo: “Quieren matar al presidente”. ​ ROSARIOPLUS