​[[{«value»:»Entre las más de 300 personas que se acercaron hasta Laguna de los Padres, en las afueras de Mar del Plata, una de ellas fue el productor de papas de Balcarce Guillermo Cerono.

“Produzco papa para McCain y para el mercado fresco. Me dedico desde mi juventud, en el campo de mi familia, cuando empecé a andar en los tractores. En aquel tiempo sembrábamos 30 hectáreas. Ahora estamos en 300 y de ese número unas 220 son para abastecer a McCain”, explicó en una charla con Infocampo.

Su caso es el de uno de los “paperos” de larga data, y que en la jornada a campo realizada por la firma alimenticia en la finca Vadajú puso como ejemplo de cierta estabilización en la producción, pero también la posibilidad de proyectar hacia el futuro y vislumbrar un crecimiento en escala. “El contrato nos ha permitido cierta estabilidad que antes no existía”, sintetizó.

Guillermo Cerono

En este sentido una de las presencias más llamativas resultó la del excampeón de Turismo Carretera y subcampeón de TC 2000, Walter Hernández. Su caso también da cuenta del potencial del cultivo en la zona: cuando se bajó de los autos de competición se metió de lleno a la producción de papas, y hoy es uno de los productores más importantes de la zona de Comandante Nicanor Otamendi.

LA PAPA, BAJO LA AGRICULTURA REGENERATIVA

El evento se realizó este miércoles 22 de abril, y la elección del día no había sido casual ya que se trata de la fecha en la cual se conmemora el “Día Mundial de la Tierra”.

El concepto sirvió entonces para que entre productores, proveedores de insumos para cultivos, firmas de maquinaria y analistas de la academia profundizaran sobre el desafío de producir bajo un criterio de agricultura regenerativa, con la premisa de darle mayor sustentabilidad y resiliencia a toda la cadena de valor de la papa.

“Con este primer Regen Summit reunimos a nuestros socios y compartimos las prácticas que están dando forma al futuro de la producción agropecuaria en nuestra región. Trabajamos junto con productores y aliados para impulsar la agricultura regenerativa a escala, compartiendo los avances que logramos a lo largo de la cadena de valor”, expresó Diego Peña, Director General de McCain Cono Sur.

Si bien la jornada fue organizada y promovida por McCain Foods, una de las particularidades que mostró el Regen Summit fue que no se trató únicamente de un espacio exclusivo para voceros de la propia firma industrializadora, sino que a lo largo de los distintos paneles se abrió el espacio para disertaciones de enviados especiales de otras compañías alimenticias como Arcos Dorados, Arcor, Bimbo o PepsiCo.

Por el lado de las empresas de agroinsumos y maquinarias participaron Corteva, Summit Agro, Syngenta, Brometan, Yara, Drakar o Fendt.

EL DESAFÍO INTEGRADOR DE LA PAPA

Otro de los que compartió su mirada fue el gerente de Productores, Agronomía y Sustentabilidad de McCain Argentina, Pablo Bisio. Señaló que el Regen Summit fue una idea nacida en 2025 bajo la premisa de generar una integración en la cadena.

“Nosotros venimos impulsando la agricultura regenerativa desde hace tiempo, pero consideramos que realmente para que esto muestre sus frutos tiene que funcionar como un sistema integrado. Por eso buscamos hacerlo con el resto de los stakeholders o compañías del agro que nos traen soluciones”, explicó.

“Todas las compañías de alguna manera estamos hablando de de sustentabilidad, pero hacía falta que alguien tomara la responsabilidad de unificar esto e integrarlo. Finalmente tomamos tal responsabilidad, y acá estamos”, comentó.

Hoy la fábrica de McCain montada en Balcarce, a pocos kilómetros del campo donde se realizó el evento, se abastece en un 95% de papas de la región. Cuando la producción local no alcanza se compra papa de productores de Villa Dolores (Córdoba) o de la provincia de Tucumán.

“Hoy de alguna u otra manera los mercados están pidiendo precio y calidad, pero también que la papa haya sido producida de una manera sustentable. Tenemos a muchos productores en nuestra paleta y desde que McCain se instaló en la Argentina ha venido haciendo docencia y fue pionera en la papa industria. Queremos seguir manteniendo esa hegemonía”, graficó.

Por eso, ratificó la intención de la firma de mantenerse en la región y, de alguna manera, asegurar esa estabilidad de la cadena papera esbozada por Cerono en su testimonio.

“Donde está enclavada la fábrica hoy es una de las principales zonas paperas del mundo. Y lo va a seguir siendo, y más con este programa de agricultura regenerativa con el cual lo que buscamos es mantener ese recurso”, afirmó Bisio.

“Con lo cual estando una fábrica líder de papas fritas en este enclave, que es uno de los mejores del mundo para la producción de papas, lo que se busca es mantenerlo y seguir para mantener el negocio. Además son cuestiones estratégicas: a nivel Latinoamérica hay un mercado que abastecer y tener esta zona de producción te pone muy competitivo”, cerró.

AGRICULTURA REGENERATIVA: “NO ES ALGO DEBATIBLE”

Quien también sumó su testimonio fue Micaela Uberti, gerente de Sustentabilidad de McCain Latinoamérica. Uberti apuntó que las firmas alimenticias deben entender “dónde estaría el impacto” de no aplicar políticas vinculadas a la agricultura regenerativa.

“Obviamente que cada empresa cuida su reputación, pero esto tiene más que ver con el negocio, es decir, con qué tipo de negocio yo quiero relacionarme. Y casi que es mandatorio para nosotros implementarlo. Y hablo de agricultura regenerativa porque tiene este nombre, pero es el negocio arraigado a un cuidado social y ambiental”, afirmó Uberti.

Y sumó: “Entonces nosotros lo vamos a hacer con el que quiera sumarse a hacerlo con nosotros, y no es debatible, no es para negociar. La agricultura regenerativa es algo que se va a hacer. Por eso la idea es realizar este evento anualmente”, explicó la analista.

En su discurso había señalado que “la producción primaria debe desarrollarse desde el trabajo en el campo hasta lograr que los alimentos lleguen a la mesa, donde se disfrutan productos asegurando inocuidad y calidad en cada etapa”.

“Entendemos que un negocio sólido se construye a partir del desarrollo social y el cuidado ambiental a lo largo de toda la cadena de valor. Ese es el abordaje integral del Regen Summit”, cerró.

CAMBIOS A DEMANDA DESDE EL EXTERIOR

Invitada al panel “Estrategias para una producción más eficiente y sostenible”, Justina Gual, representante de Corteva en el evento, explicó a Infocampo los principales cambios en el manejo de los cultivos que el nuevo paradigma exige a los productores. Por eso, a la hora de realizar aplicaciones de insumos para evitar enfermedades en los lotes, es cuando empieza a notarse el cambio de paradigma. O debería ponerse en práctica.

“Hay moléculas tradicionales como es mancozeb o clorotalonil que sobre todo en Europa están con restricciones de uso por su banda toxicológica, o por el elevado impacto ambiental que tienen. Entonces, hay un contexto que empuja este cambio”, explicó.

A nivel global, muchas moléculas tradicionales enfrentan crecientes restricciones regulatorias, lo que obliga a repensar los programas para que en el sistema de manejo se puedan empezar a integrar otro tipo de productos como pueden ser herramientas biológicas u otro tipo de fungicidas”, remarcó.

Walter Hernández, productor de papas y excampeón de Turismo Carretera

Gual, representante comercial de la firma justamente para el segmento de biológicos, destacó que ambos fungicidas “son los que más se utilizan hoy en el cultivo de papa y que más impactan”.

“Entonces, hay que empezar a trabajar un poco en la estrategia de manejo para ir sustituyendo cierta cantidad de aplicaciones, independientemente de la zona en la que estamos. En general los productores demandan ese tipo de producto”, expuso.

Hoy en día la industria sugiere a los productores cierto reacomodamiento en las prácticas en el lote, el cual se requiere que se adapte a las certificaciones que las industrias tienen que cumplir por normas como, por ejemplo, en mercados como los de Europa o granes corporaciones como McDonald’s.

“Y McCain para cumplir con estos pilares de sostenibilidad como reducir la huella de carbono, huella hídrica, se lo tiene que trasladar a su productor que es el principal proveedor. O sea, las papas que McCain industrializa vienen de un productor al que tienen que acompañar las certificaciones. Esta es la zona donde más se ve el impacto de estas restricciones alimentarias, o de la agroindustria”, explicó Gual.

Según explicó, otras zonas proveedoras requieren aún de mayores avances en esta dirección hacia la producción “regenerativa” de las papas.

“Cuando escasea la producción en esta zona o falta oferta la industria va a buscar a todos lados, pero acá la industria se abastece bien. Pero ¿a quién van a buscar? Al que pueda cumplir con este tipo de certificaciones y de agricultura regenerativa en el campo”, sumó.

“Entonces, las empresas alimenticias deben cumplir con estándares y certificaciones que sugieren implementar buenas practicas agrícolas, como por ejemplo respetar el uso de productos según marbete. No necesariamente debe existir un listado de productores, pero sí un segmento de quienes hayan cumplido durante el manejo de la papa con ciertas cuestiones agronómicas que se adapten a la necesidad de la industria”, cerró.»}]]Agricultura – Infocampo