Este domingo a las 19, el Pasaje Juramento se convertirá en una pasarela a cielo abierto donde diseñadoras, diseñadores y marcas de la ciudad presentarán sus colecciones más representativas. La actividad es libre y gratuita, y forma parte del cierre del Mes del Diseño Local, una iniciativa del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) para visibilizar la produccion creativa rosarina.

Del evento participarán Antipop, Azul Icardi, NV, Catalina Maure, Uoux, Buscapleitos, Beta Proyect, Impermanente, H3rmana y Bstld. En tanto que la puesta sonora estará a cargo de DJ Guardiana, quien desarrollará una pieza original en la que beats urbanos y matices melódicos acompañarán el recorrido de cada marca.

Además, la Cristalería San Carlos, referente nacional de la producción artesanal en vidrio, presenta parte de su catálogo en Casa Vanzo Wernicke (Cochabamba 2010), en una muestra que explora el cruce entre arte, diseño y oficio.

La inauguración será este viernes a las 19. El sábado habrá dos charlas:

* 18.15 | ‘Historia, presente y recorrido’, a cargo de Jesica Savino, museóloga de Cristalería San Carlos.

* 19.00 | ‘Trabajo en cristal: el diseño aplicado a las artes y oficios’, por Martín Peralta, coordinador general en Producción Artística de la Cristalería.

La muestra podrá visitarse el jueves 30 de abril (de 15:00 a 18:00); jueves 7 de mayo (15:00 a 18:00) y sábado 9 de mayo en el marco de Open House Rosario (9:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:00). ​ ROSARIOPLUS