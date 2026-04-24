El presidente Javier Milei promulgó este viernes la reforma a la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como la Ley de Glaciares, sancionada hace dos semanas en el Congreso de la Nación.

La medida fue oficializada a través del Decreto 271/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario libertario y de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La norma, fuertemente resistida por organizaciones ambientalistas y la mayoría de la oposición, reduce las superficies bajo resguardo ambiental, habilita la actividad minera en zonas hasta ayer protegidas y otorga mayores competencias a las provincias para la gestión de sus recursos.

La nueva ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas a fin de que puedan ser destinados para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

En el articulado también se establece que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen.

En el apartado de “actividades prohibidas”, la ley 27.804 estipula que “en los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva queda prohibida la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”. ​ ROSARIOPLUS