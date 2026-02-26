El pasado 14 de febrero, se presentó en Parque Toledo el libro Silo en el corazón de los humildes. Experiencias con Alexandre Cartes en la irradiación de El Mensaje de Silo y el diálogo interreligioso en Brasil.

Se trata del reconocimiento de la labor entusiasta, alegre y permanente que mantuvo Cartes en la difusión del siloismo, desde que lo conociera 1989 hasta su partida a otros espacios y otros tiempos en 2021.

PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

La presentación llegó de la mano de Cristiane Prudenciano, quien se ha ocupado de la recopilación y construcción del libro, junto a José Muñoz, Sara Tajuelo y Rakel Pereira, quienes trabajaron con él durante años.

Pueden ver también el vídeo de la presentación, cuya grabación y edición es obra de Juan Carlos Marín y Pepi Muñoz. Y más abajo la introducción de Cristiane Prudenciano, el mejor modo de presentarnos a Cartes.

Vídeo de presentación

Introducción de Cristiane Prudenciano

Silo en el corazón de los humildes es un libro nacido de un esfuerzo colectivo para reunir memorias y organizar testimonios sobre la trascendente influencia de Alexandre Cartes en la irradiación del Mensaje de Silo. Además de ser un estimado amigo, fue una persona auténtica cuya inesperada partida a “la ciudad escondida” dejó un legado de inspiración y aprendizaje.

En su opinión, la religiosidad brasileña está marcada por un profundo sincretismo, nacido de la integración de diversas tradiciones. Para él, la primera religión de Brasil, la Jurema Sagrada, traída por los indígenas, se enriqueció con elementos del cristianismo y de las religiones afrobrasileñas.

Tal vez un punto de su biografía pueda ayudarnos a comprender cómo consiguió transmitir el Mensaje de forma profunda a las diferentes religiones. Carioca e hijo de “madre de santo”, Cartes fue educado con las premisas de la Umbanda y se consideraba hijo de Oxóssi, deidad de religiones afrobrasileñas como la Umbanda y el Candomblé, asociada a la naturaleza y al conocimiento. Con una formación que valoraba la tradición oral de transmisión de conocimientos, memorizaba textos y traducía contextos complejos con facilidad, sencillez y una inteligencia única.

Esa base cultural y espiritual explica, en parte, la forma en que Alexandre Cartes abordaba la irradiación del Mensaje. Y es justamente eso lo que se refleja en ese libro, que consta de cuatro partes. Comienza con el relato de una experiencia escrita por el propio Alexandre, que dio origen al título de la obra. Este relato es fundamental para comprender la esencia de su forma de abordar la irradiación del Mensaje, porque aclara la humildad tanto en el corazón como en la mente de las personas para recibir a Silo, para recibir su mensaje en su vida cotidiana, utilizando de forma sencilla, en sus propias creencias.

A continuación, una conmovedora y hermosa analogía de Ana Barbosa, de Río de Janeiro, que compara el anacardo más grande del mundo al tiempo y la vida de Alexandre Cartes. Este texto poético, alegórico y contemplativo establece un tono afectivo, invitando a quienes lo leen a reflexionar sobre el anacardo, que a ojos “normales” era una anomalía, pero si se mira más a fondo, uno se da cuenta de que el anacardo es la propia naturaleza y no tiene nada de anormal.

En la sección de testimonios, la obra se enriquece con las aportaciones importantes de representantes religiosos, a través de los testimonios de Dom Jean Frank, de Rio Grande do Norte; Reverendo Jackson André, de Pernambuco; Reverendo Ley Miro, de São Paulo; y Pai Macilei, también de Rio Grande do Norte. Todos ellos conocieron el Mensaje de Silo a través de Cartes. Cada uno de ellos aporta sus propias perspectivas y reflexiones que ponen de relieve el alcance y el impacto del Mensaje de Silo en sus propias creencias y tradiciones de fe.

Humanistas y mensajeros de Brasil, España y Marruecos comparten también conmovedores testimonios, notables experiencias y sentidos homenajes, conformando un rico mosaico de las vivencias compartidas con Alexandre Cartes. La autenticidad, el ingenio, la diferencia, la generosidad de corazón e incluso sus tropiezos afloran en cada frase de los testimonios, conformando un retrato humano, real y profundamente integrador.

Por último, el libro incluye la transcripción de una conversación conmigo en la red social Instagram de la Salita Santo Amaro, de São Paulo, Brasil, durante la pandemia. Cartes detalla la difusión del Mensaje a otras religiones y religiosidades, revelando la profundidad y autenticidad de su enfoque, e invitando a los oyentes — y ahora a los lectores — a reflexionar sobre la sencillez y universalidad de las enseñanzas de Silo.

Imágenes de Alexandre Cartes en su trabajo de difusión de El Mensaje de Silo con otras comunidades religiosas



Alex Cartes



Anacardo

Redacción España

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más