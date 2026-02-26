Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos.

Llega una comedia protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira; un documental sobre Elvis; una nueva entrega de Scream; una animada nominada al Oscar y una película sobre el último régimen de facto brasileño, también nominada al Oscar.

PLAYA DE LOBOS

Sinopsis: Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantar el culo de la última tumbona que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse.

Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

Dani Rovira, Guillermo Francella / Comedia / 101 minutos / +13

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT

Sinopsis: Elvis canta y cuenta su historia como nunca antes en una nueva experiencia cinematográfica del visionario cineasta Baz Luhrmann.

Musical, Documental, Biográfica / 96 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinepolis

SCREAM 7

Sinopsis: Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

David Arquette, Mason Gooding, Joel McHale, Courteney Cox, Neve Campbell / Terror / 114 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

AMELIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA

Sinopsis: El mundo es un misterio para la pequeña Amélie, hasta que un encuentro milagroso con el chocolate despierta su insaciable curiosidad. El apego que establece con la ama de llaves de su familia, Nishio-san, la empujará a descubrir las maravillas de la naturaleza, así como las verdades emocionales que su familia oculta tras emigrar desde Bélgica a Japón en tiempos de posguerra.

Francia / Familiar, Drama, Animación / 79 minutos / ATP

Cines: Showcase; Cinepolis

EL AGENTE SECRETO

Sinopsis: En los años 70, un profesor universitario llega a una ciudad costera durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo y huyendo de un turbulento pasado político, pero pronto se descubre vigilado y perseguido sin escapatoria de las garras de la corrupción.

Brasil / Thriller, Nominada al Oscar, Drama / 161 minutos / +16

Cines: Showcase; Cines del Centro; Hoyts ​ ROSARIOPLUS