¡BASTA DE MENTIRAS! QUEREMOS UN SALARIO DIGNO

El miércoles 25 de febrero, trabajadores de la educación nucleados en AMSAFE San Lorenzo llevaron adelante una jornada de lucha con distintas actividades en el marco del plan de lucha resuelto en asamblea.

Por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la sede sindical de San Lorenzo, con la presencia del Secretario General Rodrigo Alonso y la Delegada Seccional Adriana Monteverde. Allí se expuso la situación que atraviesa la docencia santafesina: salarios por debajo de la línea de pobreza, propuestas con sumas en negro que desfinancian la caja de jubilaciones y al IAPOS y discriminan a quienes ya se jubilaron. Sumado a una política del gobierno que intenta confundir a la sociedad con anuncios que no resuelven el problema de fondo.

Entre las 12 y las 13 hs, se desarrollaron volanteadas y cartelazos en distintas localidades de la Delegación San Lorenzo, visibilizando el reclamo y dialogando con la comunidad sobre la necesidad de garantizar salarios dignos y condiciones de trabajo justas para sostener la escuela pública.

Desde AMSAFE San Lorenzo «Reafirmamos que no estamos reclamando privilegios: exigimos recomposición salarial, cláusula de actualización, que los aumentos vayan en igual tiempo y forma para activos y jubilados, derogación de la reforma previsional, concursos y traslados, resguardo de la salud y condiciones dignas para enseñar y aprender.

Sin salarios dignos no hay educación de calidad, y sin educación pública no hay futuro.»

AMSAFE SAN LORENZO: RODRIGO ALONSO RECORRIÓ ESCUELAS Y ENCABEZÓ ACTIVIDADES CAMINO AL PARO DEL 2 DE MARZO

En el marco del Plan de Lucha definido por la última Asamblea Provincial, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, recorrió el departamento San Lorenzo junto a la delegada seccional Adriana Monteverde, en la recta final hacia el paro del 2 de marzo.

Durante la mañana del miércoles 25 de febrero visitaron la Escuela Provincial N°113 Sargento Cabral . Allí mantuvieron un encuentro con las compañeras y los compañeros de la institución para dialogar de cara a la medida de fuerza votada por el 99,5% de la docencia santafesina.

En el intercambio se expresaron las preocupaciones que atraviesan a las y los trabajadores de la educación, la necesidad de recomposición salarial, la defensa de condiciones dignas para enseñar y aprender y el compromiso colectivo de sostener los reclamos que surgen desde las escuelas. Una vez más, quedó en evidencia que la fuerza de nuestra organización nace en el territorio, en el debate democrático y en la unidad de la docencia.

Posteriormente, en la delegación de AMSAFE San Lorenzo, Rodrigo Alonso brindó una conferencia de prensa junto a Adriana Monteverde, donde detalló los alcances del paro del 2 de marzo y las acciones que forman parte del Plan de Lucha que se desarrolla en los 19 departamentos de la provincia frente a propuestas paritarias insuficientes y al deterioro de nuestras condiciones laborales y salariales.

En San Lorenzo también se realizó un cartelazo como parte de las acciones de visibilización previas a la medida de fuerza. La actividad se replicó en distintas localidades del departamento, mostrando una docencia organizada, movilizada y presente en cada territorio. En las calles volvimos a encontrarnos con el acompañamiento de la comunidad, que comprende que nuestros reclamos son también en defensa de la escuela pública como derecho social.

AMSAFE continúa recorriendo cada departamento, fortaleciendo el diálogo, consolidando la unidad y construyendo colectivamente la defensa irrestricta de la escuela pública y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

PARAMOS EL 2 DE MARZO PORQUE:

-Los salarios siguen por debajo de la línea de pobreza. Cada “aumento” llega tarde y pierde contra la inflación.

-Nos imponen sumas en negro y presentismo, mecanismos de extorsión que castigan la enfermedad y discriminan a jubiladas y jubilados.

-Paramos porque no aceptamos que el trabajo docente sea variable de ajuste.

-Paramos porque sin salarios dignos no hay escuela pública de calidad.

-Paramos porque defender nuestros derechos es defender el derecho social a la educación.

-El 2 de marzo paramos para que nos escuchen.

-Paramos para defender la escuela pública.

-Paramos porque la dignidad no se negocia.

Formulario de Inscripción https://forms.gle/DU94w4N3GfjmJwr78

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

Adriana Monteverde

Delegada AMSAFE Seccional San Lorenzo